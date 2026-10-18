Descuentos de Cuenta DNI en octubre: la billetera virtual renovó sus promociones en comercios y supermercados

En gastronomía, el beneficio alcanza el 25% los sábados y domingos, con un tope de $8.000 semanales. Además, distintas marcas ofrecen un 30% de descuento todos los días, con un tope mensual de $15.000 por comercio y por persona.

Los usuarios también pueden acceder a 30% de descuento en pet shops los sábados, 25% en YPF Full durante sábados y domingos y 30% en marcas destacadas todos los días, con un tope mensual de $15.000.

Educación, clubes y cuotas sin interés

Universidades, eventos, entidades educativas y clubes cuentan con un 40% de descuento todos los días, con un tope de $6.000 semanales por persona. También hay un 10% en Sodimac los miércoles, sin tope de reintegro.

Por otra parte, las tarjetas de crédito vinculadas a Cuenta DNI permiten realizar hasta tres cuotas sin interés en comercios adheridos que no pertenezcan al rubro alimentos.

Cómo abrir una Cuenta DNI

La apertura se realiza de manera completamente digital y no requiere concurrir a una sucursal. Para registrarse, hay que descargar la aplicación, iniciar el enrolamiento, fotografiar el DNI, validar la identidad, completar los datos personales y asociar una caja de ahorros existente o habilitar una nueva.

Cuenta DNI está disponible para mayores de 18 años con DNI argentino y también cuenta con una variante para jóvenes de entre 13 y 17 años. La aplicación permite realizar pagos mediante QR, NFC, Clave DNI y transferencias.