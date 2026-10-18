Descuentos de Cuenta DNI en octubre: la billetera virtual renovó sus promociones en comercios y supermercados
La billetera virtual del Banco Provincia renovó sus promociones para este mes, con reintegros en ferias, gastronomía y otros rubros. Los días, topes y medios de pago varían según cada promoción.
Cuenta DNI renovó sus promociones para octubre de 2026 y ofrece descuentos de hasta 40% en distintos rubros. La billetera virtual del Banco Provincia mantiene beneficios para compras en ferias, comercios de cercanía, supermercados, gastronomía, farmacias, librerías y otros establecimientos adheridos.
Las condiciones cambian según el rubro: algunas promociones tienen descuentos durante toda la semana, mientras que otras se concentran en determinados días.
Los principales descuentos de octubre
En los comercios de cercanía, Cuenta DNI ofrece un 20% de descuento de lunes a viernes, con un tope de reintegro de $6.000 semanales por persona. En ferias y mercados bonaerenses, el beneficio llega al 40% todos los días, con un tope de $6.000 por semana.
En supermercados hay promociones de hasta 20% de descuento. Día ofrece 10% los lunes sin tope, Carrefour 10% los miércoles y Chango Más 20% los jueves, también sin tope de reintegro.
Beneficios en otros rubros
Las librerías de texto tienen un 10% de descuento los lunes y martes, mientras que farmacias y perfumerías ofrecen el mismo porcentaje los miércoles y jueves, ambos sin tope de reintegro.
En gastronomía, el beneficio alcanza el 25% los sábados y domingos, con un tope de $8.000 semanales. Además, distintas marcas ofrecen un 30% de descuento todos los días, con un tope mensual de $15.000 por comercio y por persona.
Los usuarios también pueden acceder a 30% de descuento en pet shops los sábados, 25% en YPF Full durante sábados y domingos y 30% en marcas destacadas todos los días, con un tope mensual de $15.000.
Educación, clubes y cuotas sin interés
Universidades, eventos, entidades educativas y clubes cuentan con un 40% de descuento todos los días, con un tope de $6.000 semanales por persona. También hay un 10% en Sodimac los miércoles, sin tope de reintegro.
Por otra parte, las tarjetas de crédito vinculadas a Cuenta DNI permiten realizar hasta tres cuotas sin interés en comercios adheridos que no pertenezcan al rubro alimentos.
Cómo abrir una Cuenta DNI
La apertura se realiza de manera completamente digital y no requiere concurrir a una sucursal. Para registrarse, hay que descargar la aplicación, iniciar el enrolamiento, fotografiar el DNI, validar la identidad, completar los datos personales y asociar una caja de ahorros existente o habilitar una nueva.
Cuenta DNI está disponible para mayores de 18 años con DNI argentino y también cuenta con una variante para jóvenes de entre 13 y 17 años. La aplicación permite realizar pagos mediante QR, NFC, Clave DNI y transferencias.
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