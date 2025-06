Día Mundial del Gin: protagonista de la coctelería de autor

Dónde conseguir los mejores tragos con Gin

THE BOOK SPEAKEASY BAR

En Villa Luro existe un rincón secreto llamado The Book Speakeasy Bar, un bar íntimo inspirado en La sociedad de los poetas muertos, donde cada copa rinde homenaje a la rebeldía creativa y al pensamiento libre. La carta de cócteles, diseñada por la head bartender Caro Fortuna y ejecutada cada noche por el bartender residente Thomas Devich, se presenta como un homenaje a grandes nombres de la literatura, la filosofía, la cultura y el arte. Entre sus cócteles más celebrados se encuentran aquellos elaborados con gin, reinterpretado en recetas muy singulares. Entre otros, se pueden mencionar el Franz Kafka, con gin, flor de sauco, cítricos y una mariposa como garnish, de perfil floral y dulce; el Tom Collins, con gin, soda, cítricos y cedrón, una opción liviana y refrescante con acento herbáceo; el Gimlet, con eucalipto aporta notas balsámicas a la clásica mezcla, y el Martini, que incorpora chocolate blanco y wasabi, rompe moldes sin perder la distinción de la receta tradicional. También se puede pedir gin por medida, con etiquetas como Bulldog, Monkey 47 y The Botanist. El espacio combina una atmósfera vintage que traslada a otra época, luces tenues y música suave, para entregarse al disfrute en un ambiente tranquilo y cálido. Para ingresar a The Book se necesita una clave secreta, que se revela al confirmar la reserva en wokiapp.com/reservas/the-book o a través del link en su bio de Instagram.

Dirección: Villa Luro.

Instagram: @thebook.bar

BULEBAR

En el barrio de Saavedra, Bulebar incorpora una oferta centrada en cócteles con gin, que combina variedad de insumos y presentaciones. Entre las preparaciones disponibles se destacan el Gin & Pulpo, elaborado con gin Heráclito London Dry, ginger ale, limón, almíbar y frutos rojos; el Amnesia, que incluye una jeringa con absenta añadida al momento del servicio, y el Redstone, que integra gin macerado con pomelo, Aperol, ron dorado y jugo de naranja. Estas opciones se complementan con platos para compartir, como los langostinos empanados con salsa sweet chilli (6 unidades) o los chilaquiles: nachos con salsa mexicana, palta, pico de gallo y mozzarella. El espacio se organiza en torno a una barra central y cuenta con un deck exterior calefaccionado, presencia habitual de DJ sets y una ambientación basada en estructuras industriales y murales de gran formato. La propuesta amalgama coctelería y cocina informal con referencias internacionales, en un formato orientado al encuentro social.

Dirección: Av. García del Río 2969, Saavedra.

Instagram: @bulebarok

SIETE MARES

La propuesta de coctelería de Siete Mares incluye diversas opciones con gin, integradas a una carta que busca articular sabores y presentaciones específicas. Entre las alternativas se encuentra el Gin Ran, con lima, almíbar de romero y tomillo; el Red Kraken, preparado con gin, Campari y Punt e Mes, y el Athonica, con gin y tónica. Estos cócteles pueden acompañarse con platos como sushi de autor, ceviches, woks o pad thai, este último elaborado con fideos de arroz, morrón, brotes, jalapeños, tamarindo y salsa de ostras. El servicio se desarrolla en un espacio diseñado con elementos alusivos al entorno marino, que incluye iluminación azul, murales temáticos y estructuras que remiten al paisaje submarino. Siete Mares combina gastronomía, ambientación y bebidas en un formato orientado a ofrecer una experiencia integrada.

Direcciones: Av. Del Libertador 13017, Martínez; Av. Del Libertador 3501, Punta Chica, Victoria; Av. San Martín 657, Km 0. Bariloche.

Instagram: @sietemares.in (salón), @sietemares.sushi (delivery)

LA PESCADORITA

En La Pescadorita, la oferta de cócteles con gin incluye combinaciones que exploran perfiles cítricos, herbales y marinos. Entre ellos, el Carmen Sour reúne gin de cardamomo, Malibú, pomelo, clara de huevo y frambuesa en polvo. La Espuma de Mar lleva frutas frescas con almíbar de naranja. Otras preparaciones incluyen el Gin Ginger Collins, que integra Gancia y jengibre, y el Tónico del Bosque, elaborado con romero, vermouth bianco y limón. Estas opciones pueden acompañarse con platos como el tiradito de salmón rosado y pulpo español, servido con salsa de pimientos de piquillo y aceite de dan dan. El espacio cuenta con una barra azul marino, iluminación variada y murales con motivos marinos, que aportan a la atmósfera general del lugar. La Pescadorita integra coctelería, gastronomía y ambientación con un enfoque temático vinculado al mar.

Dirección: Humboldt 1905, Palermo.

Instagram: @lapescadorita

PUNTO MONA

En Punto Mona, bar a cargo de la empresaria y bartender Mona Gallosi, el gin se utiliza como base para la creación de cócteles de autor que ofrecen distintas combinaciones de sabores. El cóctel Muy Chill integra gin Bosque Nativo con sidra seca, piña, cacao y limón. Por su parte, Rocío de Verano lleva Aperol, Tanqueray, Chandon Extra Brut, frambuesa, piña y lemongrass. La propuesta Salto de Tigre reúne gin, Grand Marnier, maní, apio, lima, cilantro y un toque de chile. Para acompañar, la carta exhibe opciones como el paté de hongos, elaborado con hongos shiitake, hongos de pino, uvas y vinagre de flor de saúco, o el steak tartar, que incluye yema curada, peras en almíbar y masa frita. El local se encuentra en una antigua fábrica reutilizada y presenta un diseño industrial, con espacios de descanso y una barra que funciona como punto central. Punto Mona brinda una experiencia integral donde la coctelería y la ambientación se complementan.

Dirección: Fraga 93, Chacarita.

Instagram: @puntomona.bar

MIXTAPE

En Mixtape, considerado el primer bar kissa de Buenos Aires con barra omakase, el gin se presenta en diversas preparaciones. El Clover Club combina gin Príncipe de los Apóstoles con rosa mosqueta, frambuesas y lima. Por otro lado, el Gimlet, con Ginebra El Profeta y cordial de lima y jengibre, ofrece un perfil cítrico con un toque picante. En una línea más clásica, el Dry Martini, elaborado con Beefeater y vermouth Ambrato, se sirve frío. Finalmente, el Negroni integra gin, Campari y vermouth para un resultado más intenso. Estos cócteles pueden acompañarse con Wantan Kimchi, empanaditas de vegetales macerados con picante, que se sirven en porciones de cinco unidades, resaltando así los matices botánicos del gin. El bar se encuentra en la terraza del restaurante Haiku, en Belgrano, y amalgama alta coctelería con tapeo argentino-japonés y música seleccionada en vinilos. La ambientación, inspirada en un estudio de grabación, incluye materiales como madera, iluminación tenue y sillones de cuero, ofreciendo un ambiente ideal para un listening bar.

Dirección: Franklin D. Roosevelt 1806, Belgrano.

Instagram: @mixtape.bar y @shimada.omakase

HIERRO

Desde sus sedes en Palermo y Nordelta, Hierro reafirma su apuesta por el gin con una propuesta de coctelería de autor que combina botánicos, técnica y carácter local. El foco está puesto en el Restinga London Dry Gin y en las fórmulas del reconocido bartender Santiago Lambardi, creador del Cynar Julep —una mezcla refrescante con menta fresca, limón, almíbar simple y jugo de pomelo— que ya se convirtió en un clásico de la barra. Completan el recorrido coctelero otras creaciones como el Hierroni, con limoncello casero, vermouth rosso y eucalipto; el Hierro 5602, con menta, enebro, limón y pomelo; el Restinga Tonic, con zest de pomelo y clavo de olor; y el Volver, con café, canela y cítricos. Estas combinaciones acompañan a la perfección la carta de esta Casa de Fuegos, protagonizada por carnes Angus Black maduradas y vegetales de estación cocidos a la parrilla con quebracho colorado.

Dirección: Boulevard del Mirador 220, Nordelta; Costa Rica 5602, Palermo.

Instagram: @hierronordelta; @hierro.palermo

LA CAPITANA

En Almagro, La Capitana representa un viaje en el tiempo: con la ambientación y la música, rinde tributo a la emblemática figura de Eva Perón y transporta a los años 40 y 50, la época del primer peronismo. Además de lucir una carta en la que desfilan platos tradicionales rioplatenses —algunos con toques de autor— en base a distintas carnes, pastas y otras preparaciones, la barra ofrece cócteles y vermuts clásicos y algunas elaboraciones creadas en la casa. Para los amantes del gin, el menú incluye un tradicional Gin Tonic, con Beefeater, tónica y limón; Negroni, con Beefeater, Campari y vermú rosso; Tom Collins, con Beefeater, limón, almíbar y soda; El Restaurador, un cóctel de la casa con Gin Nacional Athos, limón, almíbar, arándanos, tónica y pepino, y No Me Olvides, otro cóctel de la casa con Gin Nacional Athos, limón, almíbar y malbec. Ideal para brindar entre amigos.

Dirección: Guardia Vieja 4446, Almagro.

Instagram: @bodegondelacapitana

GRANERO

Ubicado en Rincón de Milberg, Tigre, Granero combina diseño sustentable, horno de barro, carnes seleccionadas, vegetales de huerta propia y una cava con más de 120 etiquetas. En el centro del imponente salón, la barra ocupa un lugar destacado con una propuesta de coctelería que pone el foco en los detalles. Entre los cócteles, el gin se presenta como ingrediente principal en recetas que apuestan a la técnica y el producto. El Pink Tonic Granero incluye Gin Spirito Blu macerado con frutos rojos, tónica Schweppes, frutillas frescas y menta. El Granero Amarillo suma al mismo gin un toque de limoncello, cordial de lima y tónica Schweppes. Estas alternativas maridan con las opciones de la carta, como quesos artesanales, ensaladas de estación, pescados o entradas al horno de barro. Una invitación a disfrutar el gin desde una barra que marca el pulso del lugar.

Dirección: Olivares 190, Rincón de Milberg, Tigre.

Instagram: @granero_milberg

EL RETORNO

En El Retorno, el Día del Gin se celebra con una propuesta especial de sabores frescos y frutales. Durante esta jornada, los comensales podrán disfrutar de un 2x1 en cócteles, destacando una versión única de gin clásico, con frutos rojos y de maracuyá, donde la combinación de ingredientes aporta equilibrio entre dulzura, acidez y frescura. Para acompañar esta experiencia, el restaurante ofrece una selección de entradas y platos que maridan a la perfección con este destilado. Entre las opciones, resaltan sus entradas a la parrilla y se completa con sus cortes suculentos y cocidos al punto deseado por el comensal, como entraña, asado banderita y bondiola.

Dirección: Av. de Mayo 329, Villa Adelina.

Instagram: @elretornoresto