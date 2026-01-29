El restaurante de Buenos Aires con cocina asiática que todos siguen eligiendo
Ubicado en el Barrio Chino, este innovador recinto abrió sus puertas en 2025 y atiende de miércoles a lunes. Los detalles en la nota.
Buenos Aires cuenta con algunos bodegones que se destacan por ofrecer sabores internacionales, llevando al comensal a un recorrido gastronómico por distintos rincones del mundo. Estos lugares combinan buena comida con ambientes cálidos y cómodos, ideales para compartir con amigos o en familia.
En el Barrio Chino, “Kuro Kuma” se convirtió en un referente de la cocina asiática. Con una propuesta moderna y platos de alta calidad, abre todos los días excepto los martes, ofreciendo una experiencia gastronómica diferente y atractiva para quienes buscan nuevos sabores y preparaciones.
Las especialidades de "Kuro Kuma"
Además de sus platos llenos de sabor y autenticidad, “Kuro Kuma” se destaca por sus cocteles, que ofrecen una experiencia única para cada visitante. El lugar no solo invita a disfrutar de su ambiente cálido y acogedor, sino también de una carta amplia y variada. Entre las opciones más pedidas se encuentran algunas de sus preparaciones estrella, que marcan la identidad del restaurante.
- Pad Thai tailandés
- Tteokbokki coreano
- Harusame japonés
- Fideos voladores malayos
- Costillar al estilo Sichuan
Dónde queda "Kuro Kuma"
Este sitio está ubicado en pleno Barrio Chino de Buenos Aires, en la esquina de Blanco Encalada y Viavia. El restaurante ofrece un espacio amplio con capacidad para más de 100 comensales, que incluye un salón interior, un patio al aire libre y barras desde donde se puede observar cómo se preparan los platos en la cocina.
Cómo llegar a "Kuro Kuma"
Para quienes quieran visitar este lugar, hay varias opciones de transporte. En subte, se puede tomar la línea D hasta la estación Congreso de Tucumán y luego caminar unas cuadras o combinar con un colectivo.
También circulan varias líneas de colectivos cerca del Barrio Chino, como la 19, 41, 67, 107 y 113, que facilitan el acceso desde distintos puntos de la ciudad. Quienes prefieran ir en auto pueden encontrar estacionamiento disponible en la zona, lo que hace la visita aún más cómoda.
