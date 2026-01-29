El restaurante de Buenos Aires con cocina asiática que todos siguen eligiendo

Las especialidades de "Kuro Kuma"

Kuro Kuma "Kuro Kuma" se encuentra en la intersección de Blanco Encalada y Viavia. Redes sociales

Además de sus platos llenos de sabor y autenticidad, “Kuro Kuma” se destaca por sus cocteles, que ofrecen una experiencia única para cada visitante. El lugar no solo invita a disfrutar de su ambiente cálido y acogedor, sino también de una carta amplia y variada. Entre las opciones más pedidas se encuentran algunas de sus preparaciones estrella, que marcan la identidad del restaurante.