El restaurante de Palermo que cautivó a la Guía Michelin por su menú
Este restaurante innovador cuenta con propuestas vegetarianas gourmet, motivo que lo catapultó al éxito. Los detalles en la nota.
El circuito gastronómico de Buenos Aires cuenta con un amplio abanico de bodegones clásicos y elegantes, perfectos para sumergirse por completo en las tradiciones típicas de Argentina. Estos sitios, además de ofrecer un ambiente cálido y familiar, son el punto de encuentro de cada comensal. Sin embargo, pocos disponen de opciones vegetarianas, un aspecto clave en estos tiempos.
Por este motivo, "Sacro", en Palermo, se consolidó como uno de los destinos más elegidos por cientos de usuarios. Además de ser accesible desde diferentes puntos de la ciudad, dispone de platos innovadores y gourmets, para que un amplio abanico de individuos, sean vegetarianos o no, puedan sumergirse por completo en esta experiencia única y disruptiva.
Las especialidades de "Sacro"
En "Sacro" la calidad y el sabor van de la mano, motivo por el cual utilizan técnicas únicas de cocción e ingredientes frescos. De esta manera, logran preparar platos únicos y valorados por su sabor y presentación. Dentro del amplio abanico de preparaciones, estos son las más elegidas de este sitio porteño:
- Empanada de carbón activado
- Palta masala y spaghetti con inspiración asiática
- Shawarma de hongos, versionado sin carne
- Ñoquis de ricotta con hongos
- Salsifí grillado con maní
Dónde queda "Sacro"
El restaurante se encuentra en pleno corazón de Palermo Soho, más precisamente en Costa Rica 6038, un punto estratégico de la ciudad. Además, abre sus puertas de martes a domingos, desde las 12 hasta las 00. Este amplio rango horario permite que los comensales pueden disfrutar de sus especialidades en cualquier momento del día.
Cómo llegar a "Sacro"
Llegar a este destino es sencillo, ya que diversas líneas de colectivo, como 39, 93, 108, 140 y 151, pasan cerca del restaurante. Además, también se puede acceder de manera sencilla con la línea D del subte, aunque el auto es la mejor opción.
