Manos a la obra: los bodegones porteños que crearon sus propios ravioles de colección
Estos sitios, además de comida rica y casera, ofrecen un ambiente cálido y familiar, perfectos para sumergirse por completo en una experiencia única. Los detalles en la nota.
Los bodegones clásicos de Buenos Aires son los responsables no solo de ofrecer platos caseros y deliciosos, sino también de brindar un ambiente cálido y acogedor. Si bien el circuito gastronómico está compuesto por un amplio abanico de sitios, solo unos pocos logran resaltar por sobre el resto.
El Federal, en San Telmo, y Spiagge Di Napoli, en Boedo, son dos de los restaurantes que cumplen a la perfección con estos ítems. Lo cierto es que cada comensal que llega a estos rincones porteños podrá vivir una experiencia atrapante en todos los sentidos, con platos caseros y una atención de primer nivel. Además, ambos sitios se destacan por disponer de un plato en peligro de extinción en la ciudad: los ravioles.
El Federal, el bodegón en San Telmo
En pleno San Telmo, en la esquina de Carlos Calvo y Perú, aparece El Federal, un bodegón con la esencia porteña. Con fotos de tango en las paredes, mesas de madera y un menú abundante, ofrece desde ravioles caseros y cortes de carne tradicionales hasta picadas, milanesas y sándwiches.
Sin embargo, junto con los ravioles, el flan casero es uno de los platos estrellas del lugar. Por otro lado, llegar es sencillo: está en Carlos Calvo 599, a pocas cuadras de las estaciones Bolívar de la Línea E y Perú de la Línea A del subte. También pasan diversas líneas de colectivo, como la 8, 20, 22, 28, 53, 61, 62, 64, 115, 126, 143, 152 y 179, a metros del establecimiento.
Spiagge Di Napoli, el bodegón de Boedo
Con más de medio siglo de historia, este bodegón sigue siendo un rincón de Italia en pleno Buenos Aires. Fundado en 1926 por Giovanni Ranieri, su plato más emblemático es la raviolada, aunque la carta guarda otras joyas como los fucciles al fierrito con tuco, los spaghetti con estofado y los fideos verdes caseros con salsa bolognesa.
Para el final, los postres no se quedan atrás: desde el clásico Balcarce hasta la isla flotante, la tarantela o el tiramisú. A este sitio se puede acceder a través de las líneas de colectivo 56, 96, 115, 128 y 180. Además, abre sus puertas de lunes a sábados.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario