Manos a la obra: los bodegones porteños que crearon sus propios ravioles de colección

El Federal, en San Telmo, y Spiagge Di Napoli, en Boedo, son dos de los restaurantes que cumplen a la perfección con estos ítems. Lo cierto es que cada comensal que llega a estos rincones porteños podrá vivir una experiencia atrapante en todos los sentidos, con platos caseros y una atención de primer nivel. Además, ambos sitios se destacan por disponer de un plato en peligro de extinción en la ciudad: los ravioles.