Horóscopo semanal del lunes 22 al domingo 28 de septiembre: qué dicen las predicciones

Signo por signo, las tendencias astrales en el ámbito de la salud, el trabajo y el amor para los próximos siete días. Todas las predicciones del horóscopo acá.
Las predicciones del horóscopo de la semana del lunes 22 al domingo 28 de septiembre de 2025. Enterate como te irá en el amor, la salud y el dinero, siempre con datos para que puedas tener en cuenta durante el inicio de la tercera parte del noveno mes del año.
La semana del 22 al 28 de septiembre comienza con el equinoccio de otoño y el inicio de la temporada de Libra. Esto significa que el foco cambia del trabajo y la rutina diaria (Virgo) a las relaciones, la diplomacia y la belleza.
La energía será más social, y muchos se sentirán impulsados a buscar el equilibrio en sus vidas, tanto en lo personal como en lo profesional. Será un momento ideal para resolver conflictos, iniciar nuevas colaboraciones y embellecer su entorno.
Aries (21 de marzo - 19 de abril)
Esta semana se centra en tus relaciones de pareja y asociaciones. La energía de Libra te invita a encontrar un punto medio y a colaborar en lugar de competir. Es un buen momento para resolver conflictos o para comprometerte más en tus lazos.
Tauro (20 de abril - 20 de mayo)
El foco está en tu bienestar y rutina. Es una semana excelente para mejorar tus hábitos diarios, ya sea con una nueva dieta, una rutina de ejercicios o una mejor organización. Prestar atención a los pequeños detalles te hará sentir más seguro y productivo.
Géminis (21 de mayo - 20 de junio)
La creatividad y el romance son los temas de la semana. Te sentirás más juguetón y expresivo. Es un momento perfecto para dedicarte a un pasatiempo, salir en citas o pasar tiempo con niños. La alegría estará a tu lado.
Cáncer (21 de junio - 22 de julio)
Tu hogar y tu familia ocuparán tu mente. La energía de la semana te impulsa a crear un ambiente más armonioso en casa. Es un buen momento para decorar, mudarte o pasar tiempo de calidad con tus seres queridos.
Leo (23 de julio - 22 de agosto)
La comunicación es clave esta semana. Estarás muy ocupado con mensajes, llamadas y conversaciones. Es un momento ideal para hacer una presentación, dar un discurso o simplemente ponerte al día con amigos y hermanos.
Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre)
El enfoque está en tus finanzas y tus valores. Te sentirás más seguro de lo que vales y podrás tomar decisiones económicas más conscientes. Es un buen momento para hacer un presupuesto o buscar nuevas formas de generar ingresos.
Libra (23 de septiembre - 22 de octubre)
¡Feliz temporada de cumpleaños! Con el sol en tu signo, te sentirás con más energía y confianza. Esta semana es tu momento para brillar. Concéntrate en tus metas personales y da los primeros pasos para alcanzar lo que deseas.
Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre)
La energía te invita a la introspección y al descanso. Este es un buen momento para reflexionar sobre tus metas y sueños. Escucha a tu intuición, ya que te dará las respuestas que buscas.
Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre)
Tu vida social estará muy activa. Es una semana excelente para reunirte con amigos y hacer nuevos contactos. Te sentirás más optimista sobre el futuro y listo para unirte a grupos o proyectos en equipo.
Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero)
Tu carrera y reputación serán el foco. Los demás reconocerán tu esfuerzo y dedicación. Es un momento oportuno para tomar la iniciativa en el trabajo, asumir un nuevo rol o buscar un ascenso.
Acuario (20 de enero - 18 de febrero)
La aventura y el aprendizaje están en el aire. Te sentirás impulsado a viajar, estudiar algo nuevo o explorar diferentes culturas. Es una semana para salir de tu zona de confort y expandir tus horizontes.
Piscis (19 de febrero - 20 de marzo)
Las transformaciones profundas son el tema de tu semana. Podrías tener una revelación importante o recibir un apoyo inesperado. Es un momento para dejar ir el pasado y abrazar un nuevo comienzo en tu vida.
