Horóscopo del Niño Prodigio: sus predicciones para cada uno de los signos este viernes 19 de septiembre
Las predicciones de los signos zodiacales del Niño Prodigio podés seguirlas en minutouno.com. El horóscopo siempre actualizado.
El Niño Prodigio comparte sus visiones para el horóscopo de este viernes 19 de septiembre, un día en el que las energías del universo se alinean para abrir caminos, cerrar ciclos y dejar que el corazón guíe los pasos. Escucha lo que las estrellas tienen preparado para ti.
Víctor Florencio, más conocido como "El Niño Prodigio", es un astrólogo y vidente originario de la República Dominicana, aunque creció en Nueva York. A los siete años comenzó a tener sus primeras visiones, un don que, según él, también poseía su bisabuela.
Horóscopo del Niño Prodigio del 19 de septiembre
Aries (21 de marzo al 20 de abril)
El Niño Prodigio anuncia un cierre de semana muy activo. Podrás resolver asuntos pendientes, pero debés cuidar tu carácter impulsivo. En el amor, una charla sincera puede acercarte más a tu pareja.
Tauro (21 de abril al 21 de mayo)
Este viernes será ideal para disfrutar de lo simple. El astrólogo aconseja conectarte con los placeres cotidianos y no cargar con responsabilidades ajenas. Buenas noticias económicas.
Géminis (22 de mayo al 21 de junio)
Tu capacidad de comunicarte será clave. El Niño Prodigio señala que podés aclarar un malentendido o cerrar un acuerdo. En lo sentimental, un gesto inesperado alegrará tu día.
Cáncer (22 de junio al 22 de julio)
Las emociones estarán intensas. El consejo es cuidar los vínculos familiares y no dejar que pequeños roces te afecten. Momento para confiar en tu intuición.
Leo (23 de julio al 23 de agosto)
El viernes llega con protagonismo. El astrólogo indica que tu magnetismo atraerá apoyos, pero te pide evitar la soberbia. En pareja, es un día para gestos tiernos.
Virgo (24 de agosto al 23 de septiembre)
La semana cierra con orden y claridad. El Niño Prodigio aconseja aprovechar este día para organizar proyectos y descansar. Una noticia positiva te dará tranquilidad.
Libra (24 de septiembre al 23 de octubre)
Tu carisma estará en alza. Este viernes es ideal para reconciliaciones, acuerdos o encuentros sociales. El amor se activa con armonía.
Escorpio (24 de octubre al 22 de noviembre)
La intensidad marca tu jornada. El Niño Prodigio sugiere no engancharte en conflictos y canalizar tu energía en metas personales. En lo sentimental, llega claridad.
Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre)
Tu optimismo contagiará a los demás. El astrólogo indica que es un buen día para viajes, estudios o salidas. En el amor, podés vivir momentos divertidos y apasionados.
Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero)
El viernes trae recompensas por tu esfuerzo. El Niño Prodigio aconseja también abrirte a lo afectivo: una muestra de cariño será clave.
Acuario (21 de enero al 19 de febrero)
Las ideas originales fluirán y podrás destacarte en el trabajo o los estudios. El astrólogo señala que en lo personal, es momento de diálogos sanadores.
Piscis (20 de febrero al 20 de marzo)
Tu sensibilidad se agudiza y puede inspirarte en lo artístico o espiritual. El Niño Prodigio aconseja no descuidar tu economía: evitá gastos impulsivos.
