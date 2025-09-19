El truco infalible para detectar radares de velocidad en la ruta

Cómo funcionan los radares y cómo detectarlos

Los radares de velocidad cumplen un doble propósito: controlar el cumplimiento de los límites y recolectar datos sobre el tránsito para mejorar la planificación vial.

Espiras : instaladas bajo el pavimento, miden la velocidad de los vehículos y cuentan cuántos autos circulan por la zona. Esta información ayuda a identificar horas pico , gestionar semáforos y prevenir congestiones en autopistas, avenidas y rutas . Por ejemplo, en bajadas de autopista con frecuentes embotellamientos, las espiras pueden indicar a los semáforos que prolonguen el tiempo verde, evitando que la fila de autos llegue a la autopista y mejorando la fluidez del tránsito .

Radares Doppler: calculan la velocidad mediante ondas electromagnéticas y se usan principalmente en controles móviles o rotativos, donde es difícil instalar radares fijos.

Respetar los límites de velocidad y las cámaras de fiscalización electrónica es fundamental, ya que contribuyen a reducir los accidentes de tránsito entre un 20% y un 37%, protegiendo tanto a los conductores como a los peatones y mejorando la seguridad vial en las rutas argentinas.