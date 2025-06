Los celulares que se consideran "obsoletos" y que no se recomienda comprar en 2025

Los celulares que ya no se recomienda comprar en 2025

apple iphone 15.jpg Son muchos los usuarios que señalan que el iPhone 15 no presenta mejoran en comparación con el modelo anterior.

Durante los últimos meses, diversos especialistas señalaron cuales eran los celulares de Apple que se deben evitar adquirir por diferentes motivos, ya sean falta de actualizaciones o incompatibilidad con aplicaciones.

En primer lugar aparece el iPhone 14 Plus, modelo que presenta un diseño que carece de avances en comparación con sus predecesores. Además, dejará de recibir actualizaciones de software, lo que se traduce en una limitación en su funcionalidad y compatibilidad con aplicaciones modernas.

En la lista también aparece el iPhone 15. A pesar de ser nuevo, muchas críticas señalan que es idéntico al modelo anterior, sin cambios ni mejoras.

Además, el iPhone 8 quedo antiguo ante los modelos recientes lanzados por la marca de Estados Unidos. Este celular no solo está desactualizado, sino también carece de un correcto rendimiento. Lo mismo sucede con el iPhone SE de 2da generación, ya que el procesador y diseño quedaron obsoletos.

Por último, aconsejan no adquirir celulares de Apple que no puedan actualizarse, al menos, a iOS 12. Por ejemplo, el iPhone 5S o el iPhone 6 ya no tienen la posibilidad de ejecutar las aplicaciones actuales.