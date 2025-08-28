Loto Plus sorprende y vuelve a entregar un premio millonario: cuánto ganó y de dónde es el afortunado
En vivo los sorteos del Loto Plus en minutouno.com. La jugada súper millonaria de la lotería de la Ciudad de Buenos Aires.
Después de mucho tiempo el sorteo del Loto Plus, realizado este miércoles 27 de mayo de 2025 a las 23 horas, dejó un nuevo millonario, que se quedó con la totalidad del pozo mayor de la modalidad Tradicional.
Seguí en minutouno.com los sorteos del Loto Plus, el juego millonario de la Ciudad de Buenos Aires.
Loto Plus: cuánto ganó y de dónde es el nuevo millonario
El ganador de la noche acertó todo los números de la modalidad Tradicional, que fueron los siguientes: 24 15 22 35 30 17 y gracias a eso se llevó $193.548.590,93. La apuesta se realizó en la provincia de Santa Fe, según informó Lotería de la Ciudad de Buenos Aires.
Además, hubo 8 ganadores en la modalidad Sale o Sale y cada uno de ellos se llevó un total de 3.091.565,81de pesos.
Sorteo del Loto Plus del miércoles 27 de agosto
NÚMERO PLUS
- 3
TRADICIONAL
- Nros: 24 15 22 35 30 17
- 1 ganador con 6 aciertos
MATCH
- Nros: 15 12 33 17 16 00
- Vacante
DESQUITE
- Nros: 08 38 03 9 24 18
- Vacante
SALE O SALE
- Nros: 07 43 45 23 13 25
- 8 ganadores con 5 aciertos
PRÓXIMO SORTEO
- Miércoles y sábados, 22.10 horas.
POZO ESTIMADO
- $15.047.000.000.-
CÓMO Y CUÁNTO CUESTA JUGAR AL LOTO PLUS
Selecciona 6 números del 0 al 45, con un único valor de apuesta participas de todas las modalidades.
Contás con 4 modalidades:
- TRADICIONAL
- MATCH
- DESQUITE
- SALE O SALE
DATOS
- Además hay que elegir 1 número del 0 al 9, que si acertás multiplicas el premio de tu apuesta de las categorías de 6 aciertos si resultara ganadora.
- Valor de la apuesta $2.000. Tiene pozo acumulado. 2 Sorteos semanales.
