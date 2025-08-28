Loto Plus sorprende y vuelve a entregar un premio millonario: cuánto ganó y de dónde es el afortunado

Loto Plus: cuánto ganó y de dónde es el nuevo millonario

El ganador de la noche acertó todo los números de la modalidad Tradicional, que fueron los siguientes: 24 15 22 35 30 17 y gracias a eso se llevó $193.548.590,93. La apuesta se realizó en la provincia de Santa Fe, según informó Lotería de la Ciudad de Buenos Aires.