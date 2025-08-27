El video de Javier Milei provocando y agrediendo a vecinos de Lomas de Zamora antes de los piedrazos

milei lomas de zamora

Por supuesto, tanto Milei como sus dirigentes se encargaron de hacer énfasis en el violento episodio, aunque horas más tarde se conoció un video de la previa en donde se lo observa al Presidente provocando a una vecina.

"Corruptos son los tuyos", le vociferó al mandatario a una vecina que les gritaba "corruptos", en el marco del reciente escándalo que salpica al Gobierno por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). "Vayan a bancar con un festival", parece decir luego, posiblemente en relación al que se realizará para pedir por la liberación de Cristina Kirchner.

Este episodio protagonizado por Milei ocurrió instantes previos a que los manifestantes comenzaran a agredirlo, generando la consecuente evacuación.