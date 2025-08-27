Se afianza la Tormenta de Santa Rosa pero cambió la fecha de la ciclogénesis en Buenos Aires: cuándo llueve

Cuándo llega la ciclogénesis de Tormenta de Santa Rosa al AMBA

Los informes del organismo nacional SMN y el sitio especializado Meteored varían respecto a las probabilidades de precipitaciones entre el sábado y el lunes.

Meteored insiste en que "se estará produciendo una nueva ciclogénesis en la franja central de la Argentina este fin de semana, la cual promete dejar más excesos de precipitación en varias zonas actualmente comprometidas".

El portal especializado insiste que, en el marco de la llamada "Tormenta de Santa Rosa", tendrá lugar una ciclogénesis, con "lluvias y tormentas generalizadas y con alta probabilidad de ocurrencia", pero entre el sábado 30 y el domingo 31 de agosto, afectando a la provincias como Mendoza, San Luis, La Pampa, Córdoba, el sur del Litoral y el sector centro-noroeste de Buenos Aires.

En cuanto al AMBA, en su pronóstico extendido, Meteored no tiene probabilidades de precipitaciones para el sábado, por lo que las lluvias llegarían el domingo a partir de las 9 de la mañana y en general, en forma "leve"; para extenderse hacia el lunes hasta horas de la tarde, ahora sí con momentos de tormentas.

meteored (7) Meteored cambió su pronóstico de tormentas en el AMBA.

Sin embargo, el SMN mantiene sus probabilidades de tormentas aisladas desde la tarde del sábado, con lluvias aisladas para todo el domingo y con mejoras desde el lunes.