Se afianza la Tormenta de Santa Rosa pero cambió la fecha de la ciclogénesis en Buenos Aires: cuándo llueve
Los informes de los meteorólogos mantienen sus pronósticos de lluvias y tormentas para el AMBA, pero con diferencia en las fechas. Cuándo se larga.
Mientras se acerca el Día de Santa Rosa de Lima, popular por sus tormentas, los pronósticos para el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) mantienen sus probabilidades de lluvias fuertes de la mano de una nueva ciclogénesis, pero varía la fecha en que llegarían las precipitaciones, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y Meteored.
Cada 30 de agosto se celebra el Día de Santa Rosa de Lima. Según la histórica leyenda, en el lapso que va del 25 de agosto al 4 de septiembre se espera la llegada de las lluvias y tormentas más fuertes de cada año, algo que volvería a cumplirse este año.
A la espera de las posibles precipitaciones, el AMBA transita una semana casi primaveral, con buen clima y temperaturas templadas. Así se espera por un jueves con cielo despejado en la madrugada, ligeramente nublado en la mañana, algo nublado en la tarde y parcialmente nublado en la noche; junto a temperaturas de entre 11 y 22 grados.
Ya más cerca del Día de Santa Rosa de Lima, el viernes se anticipa con cielo nublado en la madrugada y mayormente nublado para el resto de la jornada; con marcas de 13 de mínima y 21 de máxima.
Cuándo llega la ciclogénesis de Tormenta de Santa Rosa al AMBA
Los informes del organismo nacional SMN y el sitio especializado Meteored varían respecto a las probabilidades de precipitaciones entre el sábado y el lunes.
Meteored insiste en que "se estará produciendo una nueva ciclogénesis en la franja central de la Argentina este fin de semana, la cual promete dejar más excesos de precipitación en varias zonas actualmente comprometidas".
El portal especializado insiste que, en el marco de la llamada "Tormenta de Santa Rosa", tendrá lugar una ciclogénesis, con "lluvias y tormentas generalizadas y con alta probabilidad de ocurrencia", pero entre el sábado 30 y el domingo 31 de agosto, afectando a la provincias como Mendoza, San Luis, La Pampa, Córdoba, el sur del Litoral y el sector centro-noroeste de Buenos Aires.
En cuanto al AMBA, en su pronóstico extendido, Meteored no tiene probabilidades de precipitaciones para el sábado, por lo que las lluvias llegarían el domingo a partir de las 9 de la mañana y en general, en forma "leve"; para extenderse hacia el lunes hasta horas de la tarde, ahora sí con momentos de tormentas.
Sin embargo, el SMN mantiene sus probabilidades de tormentas aisladas desde la tarde del sábado, con lluvias aisladas para todo el domingo y con mejoras desde el lunes.
