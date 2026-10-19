Rodrigo Arteaga, experto en longevidad: "Hacer equilibrio en una pierna y dos ejercicios más te rejuvenecerán"

Caminar todos los días: el objetivo es sumar al menos 30 minutos diarios, que pueden dividirse en pequeños bloques de 5 o 10 minutos. Esto ayuda a que las mitocondrias se vuelvan más eficientes, generando más energía celular y mejorando el funcionamiento general.

el objetivo es sumar al menos 30 minutos diarios, que pueden dividirse en pequeños bloques de 5 o 10 minutos. Esto ayuda a que las mitocondrias se vuelvan más eficientes, generando más energía celular y mejorando el funcionamiento general. Entrenar la fuerza: se recomienda realizarlo dos o tres veces por semana. Ya sea con pesas, bandas elásticas o el propio peso corporal, retar al músculo fortalece los huesos y libera mioquinas, sustancias que benefician incluso los procesos cognitivos como la memoria.

se recomienda realizarlo dos o tres veces por semana. Ya sea con pesas, bandas elásticas o el propio peso corporal, retar al músculo fortalece los huesos y libera mioquinas, sustancias que benefician incluso los procesos cognitivos como la memoria. Practicar el equilibrio: es el aspecto que casi nadie entrena, pero se vuelve vital con los años. Pararse sobre una pierna durante 20 o 30 segundos y luego cambiar de lado ayuda a que el cerebro practique cómo mantenerse estable y reaccionar ante posibles caídas.

El equilibrio: el gran secreto para rejuvenecer el cuerpo

En la búsqueda de la juventud, muchas veces se prioriza la apariencia estética por sobre la funcionalidad. Sin embargo, diversos estudios, como los realizados por la prestigiosa Mayo Clinic, advierten que el tiempo que una persona puede permanecer de pie en una sola pierna es una de las medidas más reveladoras sobre el verdadero nivel de envejecimiento de un individuo.