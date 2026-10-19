Rodrigo Arteaga, experto en longevidad: "Hacer equilibrio en una pierna y dos ejercicios más te rejuvenecerán"
El doctor Rodrigo Arteaga revela cuáles son los tres ejercicios diarios que ayudan a rejuvenecer, mantener la salud y prevenir el envejecimiento.
El reconocido experto en longevidad y fisiología, Rodrigo Arteaga, destacó la importancia de mantener rutinas físicas simples para frenar el declive natural del cuerpo. Según el especialista, no existen suplementos mágicos, sino que la clave radica en conservar las funciones vitales para poder seguir viviendo con total plenitud e independencia.
Cuáles son los ejercicios clave según Rodrigo Arteaga
A través de sus canales de divulgación, el médico cirujano detalló que existen tres actividades fundamentales que superan a cualquier medicamento o suplemento a la hora de mejorar las capacidades frente al deterioro provocado por la edad:
- Caminar todos los días: el objetivo es sumar al menos 30 minutos diarios, que pueden dividirse en pequeños bloques de 5 o 10 minutos. Esto ayuda a que las mitocondrias se vuelvan más eficientes, generando más energía celular y mejorando el funcionamiento general.
- Entrenar la fuerza: se recomienda realizarlo dos o tres veces por semana. Ya sea con pesas, bandas elásticas o el propio peso corporal, retar al músculo fortalece los huesos y libera mioquinas, sustancias que benefician incluso los procesos cognitivos como la memoria.
- Practicar el equilibrio: es el aspecto que casi nadie entrena, pero se vuelve vital con los años. Pararse sobre una pierna durante 20 o 30 segundos y luego cambiar de lado ayuda a que el cerebro practique cómo mantenerse estable y reaccionar ante posibles caídas.
El equilibrio: el gran secreto para rejuvenecer el cuerpo
En la búsqueda de la juventud, muchas veces se prioriza la apariencia estética por sobre la funcionalidad. Sin embargo, diversos estudios, como los realizados por la prestigiosa Mayo Clinic, advierten que el tiempo que una persona puede permanecer de pie en una sola pierna es una de las medidas más reveladoras sobre el verdadero nivel de envejecimiento de un individuo.
Con el paso del tiempo, especialmente a partir de los 50 años, el equilibrio estático se deteriora rápidamente si no se lo estimula de forma intencional. El profesional insiste en que realizar simples prácticas diarias —como pararse en una pierna mientras uno se lava los dientes o caminar por una línea recta imaginaria— pone en jaque este declive físico y protege la capacidad de disfrutar del movimiento sin sufrir limitaciones futuras.
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