La salud del Papa León XIV y la posibilidad de viajar a la Argentina: qué se sabe sobre su evolución

La periodista remarcó que, de acuerdo con la información que compartió, el inicio de un eventual tratamiento no tendría que ser inmediato. Ese punto resulta importante para determinar si el viaje podría concretarse antes de que el Papa deba comenzar una nueva etapa de atención médica.

"Dice él que no tiene por qué, otra cosa que dijo el médico importante para el viaje a la Argentina, que no tiene por qué iniciarla la próxima semana esta terapia, si no se puede empezar dentro de 20 días, un mes de acá, un mes habló, por lo tanto ahí entraría cuando regresa de la Argentina", agregó Francescato en C5N.

¿Viajará a la Argentina?

A partir de ese escenario, la periodista señaló que será necesario esperar las novedades de los próximos días para conocer cómo evoluciona la situación. La posibilidad de postergar el tratamiento podría permitir que se mantenga el cronograma previsto, aunque eso no representa una confirmación definitiva de que el viaje vaya a realizarse.

"Por lo tanto vamos a ir esperando, vamos a ir viendo estos días lo que está sucediendo hasta ahora Néstor, el viaje está en agenda, el viaje por ahora, sí", concluyó durante el intercambio televisivo.

De esta manera, según la información transmitida por Francescato, la visita del Papa a la Argentina continúa en agenda. No obstante, su concreción dependerá de la evolución de su estado de salud y de las indicaciones del equipo médico que lo atiende. Por el momento, será necesario aguardar nuevas precisiones oficiales para determinar si podrá viajar y en qué condiciones.