La salud del Papa León XIV y la posibilidad de viajar a la Argentina: qué se sabe sobre su evolución
La evolución de su estado de salud abrió interrogantes sobre su visita al país y los pasos médicos que deberá seguir en las próximas semanas.
La visita del papa a la Argentina genera interrogantes luego de las últimas novedades sobre su estado de salud. En medio de la preocupación por su evolución, la periodista Pamela Francescato brindó información en C5N sobre las posibilidades de que el Sumo Pontífice deba someterse a un tratamiento y cómo podría influir esa situación en su agenda.
Según explicó la periodista, por el momento, el viaje continúa en agenda. Sin embargo, la evolución médica de los próximos días será determinante para conocer si podrá mantener sus compromisos previstos. En ese sentido, Francescato señaló que las declaraciones del profesional a cargo de su atención permiten tener una perspectiva sobre los pasos que podrían seguirse.
"El médico una eminencia no sólo italiana mundial, si llegó a decir esa declaración ayer eso es porque sabe muy bien cómo está el paciente, por lo menos eso queremos creer todos los que confiamos en este tipo de profesional como es y que está atendiendo a un papa", sostuvo la periodista durante su intervención televisiva.
Qué se sabe del tratamiento del papa León XIV
Francescato explicó que una de las cuestiones que se evalúan es si existen ganglios linfáticos comprometidos, una situación que podría requerir medidas adicionales a la intervención quirúrgica. En ese contexto, aclaró que no necesariamente se trataría de quimioterapia, sino que también se contempla la posibilidad de recurrir a otras alternativas médicas.
"Por lo tanto él no habla de quimioterapia, lo que se está hablando ahora que podría si tendría si llega a tener linfonodos comprometidos, es decir que no bastaría con la operación, si hay linfonodos que están comprometidos que hay que hacerle una terapia, no se está hablando tampoco de quimioterapia sino ahora hay nuevas técnicas y está la hipótesis de las terapias con fármacos biológicos que se toleran bien", detalló.
La periodista remarcó que, de acuerdo con la información que compartió, el inicio de un eventual tratamiento no tendría que ser inmediato. Ese punto resulta importante para determinar si el viaje podría concretarse antes de que el Papa deba comenzar una nueva etapa de atención médica.
"Dice él que no tiene por qué, otra cosa que dijo el médico importante para el viaje a la Argentina, que no tiene por qué iniciarla la próxima semana esta terapia, si no se puede empezar dentro de 20 días, un mes de acá, un mes habló, por lo tanto ahí entraría cuando regresa de la Argentina", agregó Francescato en C5N.
¿Viajará a la Argentina?
A partir de ese escenario, la periodista señaló que será necesario esperar las novedades de los próximos días para conocer cómo evoluciona la situación. La posibilidad de postergar el tratamiento podría permitir que se mantenga el cronograma previsto, aunque eso no representa una confirmación definitiva de que el viaje vaya a realizarse.
"Por lo tanto vamos a ir esperando, vamos a ir viendo estos días lo que está sucediendo hasta ahora Néstor, el viaje está en agenda, el viaje por ahora, sí", concluyó durante el intercambio televisivo.
De esta manera, según la información transmitida por Francescato, la visita del Papa a la Argentina continúa en agenda. No obstante, su concreción dependerá de la evolución de su estado de salud y de las indicaciones del equipo médico que lo atiende. Por el momento, será necesario aguardar nuevas precisiones oficiales para determinar si podrá viajar y en qué condiciones.
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