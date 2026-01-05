Sabores inesperados: el hongo como eje de una cocina de autor
Gastronomía creativa, ingredientes orgánicos y un ambiente distendido se unen en Funga, una propuesta que invita a explorar sabores todavía poco transitados en la ciudad.
En Buenos Aires hay restaurantes que sorprenden por su técnica, otros por su ambiente y algunos por su audacia. Funga pertenece a esta última categoría: un proyecto en Colegiales que decidió construir toda su identidad alrededor de un solo universo, el de los hongos. Desde su apertura en julio de 2023, el lugar se propuso demostrar que este ingrediente puede ocupar el centro del plato y no sólo acompañar, y lo hace a través de una cocina que explora texturas, variedades y métodos de cocción con una mirada actual.
El emprendimiento nació de la sociedad entre Justine Devroe y Bruno Carosella, quienes transformaron sus experiencias y viajes en un concepto gastronómico coherente. La carta, diseñada por Justine, trabaja con gírgolas, shiitakes, portobellos y melena de león, siempre con foco en la estacionalidad y en el uso de productos orgánicos y agroecológicos. Esa filosofía también se refleja en el espacio: un salón luminoso y un patio verde que invitan a quedarse, además de una fructificadora a la vista que permite observar el crecimiento de los hongos y entender el corazón del proyecto.
Qué se puede pedir en Funga
En cuanto a los platos, Funga propone entradas para compartir —como el paté de hongos con nueces y oporto o la empanada frita con mozzarella— y principales que ya se volvieron clásicos de la casa. La milanesa de melena de león con pasta casera, el shawarma de gírgolas cocido en spiedo vertical y la hamburguesa vegetal Mac Lion muestran hasta dónde puede llegar una cocina basada en hongos cuando se trabaja con técnica y creatividad. Los postres completan el recorrido con versiones propias y tradicionales como el volcán de chocolate o la clásica crème brûlée.
La propuesta se acompaña con vinos naturales, vermuts, kombuchas artesanales y café de especialidad, con la opción de sumar hongos adaptógenos. Y por la mañanas el espacio se transforma en Verdín, un bar y café que mantiene el movimiento durante el día. En definitiva, Funga no sólo invita a comer: propone descubrir un mundo entero detrás de un ingrediente que, en este rincón de Colegiales, encuentra su mejor escenario.
Dónde queda Funga
Se encuentra en Zapiola 1375, Colegiales.
Instagram: @funga.ba
Te puede interesar
Lo que se lee ahora
Las Más Leídas
Dejá tu comentario