Sabores inesperados: el hongo como eje de una cocina de autor

En Buenos Aires hay restaurantes que sorprenden por su técnica, otros por su ambiente y algunos por su audacia. Funga pertenece a esta última categoría: un proyecto en Colegiales que decidió construir toda su identidad alrededor de un solo universo, el de los hongos. Desde su apertura en julio de 2023, el lugar se propuso demostrar que este ingrediente puede ocupar el centro del plato y no sólo acompañar, y lo hace a través de una cocina que explora texturas, variedades y métodos de cocción con una mirada actual.