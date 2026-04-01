Horóscopo: cuáles son los signos del zodíaco que tienen un carácter complicado

Leo no solo tiene carácter: tiene presencia. Le gusta liderar, decidir y ser respetado. Si lo desafiás, te responde con autoridad. Puede ser generoso y protector, pero no le gusta que le marquen el camino. El respeto no se discute: se gana o te lo impone.

Escorpio

Escorpio no explota… pero cuando lo hace, tiemblan las paredes. Su carácter es profundo, firme y extremadamente intenso. No grita por cualquier cosa, pero si siente que algo lo desborda, reacciona con todo. Y no se le olvida fácilmente quién lo cruzó.