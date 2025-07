 Vacaciones en Brasil: el destino al que se llega cruzando la selva en tren

Se trata del Serra Verde Express, también conocido como Trem da Serra do Mar Paranaense, que realiza el recorrido entre Curitiba y Morretes. Este ferrocarril histórico no solo ofrece paisajes impactantes, sino que es considerado una atracción turística por sí solo. Medios internacionales como The Guardian y The Wall Street Journal lo destacaron entre los mejores viajes en tren del mundo