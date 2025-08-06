Viajes baratos a Europa: cuál es el mes más económico para volar y planificar tu aventura sin gastar de más
Los precios bajos en alojamiento y vuelos hace que este mes sea el idóneo para cumplir el sueño de conocer el viejo continente. Los detalles en la nota.
El sueño de muchos viajeros es recorrer Europa por completo, aunque la gran dificultad, en muchos casos, es el bolsillo. Los exorbitantes precios de vuelos y alojamiento hace que este deseo sea complejo de cumplir, aunque se abre una pequeña luz de esperanza en noviembre, cuando los valores disminuyen luego de la temporada alta.
Durante este mes, cada visitante puede recorrer diferentes sitios del viejo continente de manera económica y sin gastar de más. Es por este motivo que el decimoprimer mes del año se presenta como el momento ideal para embarcarse a una aventura sin precedentes.
¿Es posible viajar a Europa sin gastar de más?
Viajar por Europa no es una misión imposible. Si bien hay ciudades más caras que otras, con un poco de planificación cada turista puede recorrer el continente sin que el presupuesto se descontrole.
Lo más recomendable es elegir bien la fecha y comparar con mucho tiempo de antelación. Además, es importante aprovechar las aerolíneas low cost y alojarse en departamentos económicos para amortizar los gastos.
Siguiendo estos pasos, cualquier persona puede planificar y ejecutar un viaje al viejo continente de sencilla y sin realizar gastos grandes que pongan en jaque la economía.
Temporadas turísticas en Europa: ¿Cómo se dividen?
Elegir bien la fecha del viaje a Europa puede ayudar a ahorrar mucho dinero. La temporada alta, que va desde junio a agosto, tiene buen clima, pero es más costosa debido a la gran demanda por vacaciones. Esto hace que sea una opción poco viable por los precios exorbitantes.
La temporada baja transcurre entre noviembre y marzo, aunque no cuentan las fiestas. Durante este período, los precios bajan de manera significativa y hay menos turistas, motivo por el cual es perfecto para recorrer diferentes países europeos. Sin embargo, uno de los problemas es que las bajas temperaturas predominan.
Por último, la temporada media, que toma abril, mayo, septiembre y octubre, cuenta con climas ideales para el descanso y las aventuras, al mismo tiempo que los precios son accesibles. Con un poco de planificación y disciplina, Europa está más cerca de los que se piensa.
