Viajes baratos a Europa: cuál es el mes más económico para volar y planificar tu aventura sin gastar de más

Temporadas turísticas en Europa: ¿Cómo se dividen?

europa arde.jpg Francia es uno de los destinos más elegidos por los turistas.

Elegir bien la fecha del viaje a Europa puede ayudar a ahorrar mucho dinero. La temporada alta, que va desde junio a agosto, tiene buen clima, pero es más costosa debido a la gran demanda por vacaciones. Esto hace que sea una opción poco viable por los precios exorbitantes.

La temporada baja transcurre entre noviembre y marzo, aunque no cuentan las fiestas. Durante este período, los precios bajan de manera significativa y hay menos turistas, motivo por el cual es perfecto para recorrer diferentes países europeos. Sin embargo, uno de los problemas es que las bajas temperaturas predominan.

Por último, la temporada media, que toma abril, mayo, septiembre y octubre, cuenta con climas ideales para el descanso y las aventuras, al mismo tiempo que los precios son accesibles. Con un poco de planificación y disciplina, Europa está más cerca de los que se piensa.