La exasesora tiktoker de Gerardo Milman se defendió, pero un detalle la dejó en evidencia

Batlle Casas, que cuenta con casi 170 mil seguidores y millones de “me gusta” en la red social china, publicó un video en el que intentó aclarar su situación: “Me están matando en Twitter. Me veo obligada a responder”, dijo. Reconoció que trabajó para Milman en el Congreso como abogada, pero remarcó que lo hizo durante solo ocho meses y que no tuvo “nada que ver” con los hechos investigados.