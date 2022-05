Qué dijo Luis Majul después del escándalo con Alfredo Casero

image.png

"Estoy compungido... no'''... un poco de televisión. Hace muchos años Fernando Peña en un programa de América estaba así -sic.", comenzó narrando Majul.

En ese momento, agrega Morando: "Me acuerdo de esa nota, no estaba muy enfocado para decirlo...". Y Majul completó: "un poco de acting, televisión. La televisión a veces parece la vida pero no es la vida".

"A mi lo que no me gusta es eso de la amenaza, por eso yo le comuniqué que no tenía miedo", explicó Majul, quien luego reconoció que lo que ocurrió con Casero le pudo haber pasado a cualquiera: "La semana pasada con Jony (Viale) lo vi mal y...".

Es decir, cualquiera se da cuenta que Casero está mal, sin embargo, lo siguen invitando porque si explota "nos dará rating".

La pelea Casero y Majul