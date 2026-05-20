Aseguran que una pareja tuvo un encuentro íntimo durante la entrega de los Martín Fierro

La dupla confió en que todo se mantendría blindado en el plano de lo privado, pero la información terminó colándose por los canales menos pensados. Sin ningún tipo de filtro, el cronista del ciclo de espectáculos se plantó frente al micrófono y lanzó una picante declaración de forma contundente: “Voy a decir absolutamente todo. No me van a callar; Fede Bal y Evelyn Botto fogoso, dentro y fuera de la ceremonia”.

Fede Bal Evelyn Botto

A pesar de que, lógicamente, no se registraron imágenes ni filmaciones que logren convalidar de forma directa lo acontecido en el interior de los sectores más reservados y exclusivos del complejo, las declaraciones de quienes rondaban la zona bastaron para instalar el debate en la agenda de la farándula.

Lo que comenzó como un murmullo de pasillo se terminó convirtiendo, de este modo, en uno de los comentarios más picantes y comentados de todo el post ceremonia del Martín Fierro. Ahora, resta saber si alguno de los involucrados recogerá el guante para desmentir el fogoso trascendido o si optarán por llamarse a silencio.