Aseguran que una pareja tuvo un encuentro íntimo durante la entrega de los Martín Fierro
Los Martín Fierro dejaron varias joyitas previas, durante y posterior a la gala. Entre ellas, el encuentro de una pareja que confirmaría su relación.
La entrega de los Premios Martín Fierro es, por definición, el evento del año para la televisión y la radio local, y sus repercusiones siempre estallan con fuerza al día siguiente. Más allá del reparto de las estatuillas y las palabras de agradecimiento arriba del escenario, la verdadera acción suele mudarse a las bambalinas del evento.
Brindis privados, reencuentros inesperados y celebraciones que se estiran hasta altas horas de la madrugada forman parte del menú habitual. De hecho, es una práctica común que muchas de las figuras nominadas decidan reservar habitaciones en las instalaciones del Hotel Hilton —lugar donde se realiza la gran gala— para estirar los festejos de una velada que conjuga glamour, nerviosismo y festejo.
Sin embargo, con el diario del lunes en la mano, todas las miradas terminaron desviándose hacia dos de los ternados de la noche, quienes se transformaron de manera inmediata en el chimento central del espectáculo. Las versiones apuntan a que el actor Fede Bal y la conductora Evelyn Botto habrían compartido un encuentro de alta tensión íntima en uno de los cuartos del lujoso hotel. Para colmo de males, trascendió que existirían testigos directos que afirmaron haber observado ciertos movimientos sospechosos, un condimento que no hizo más que agigantar la ola de rumores en los pasillos del ambiente.
La bomba terminó de estallar de manera pública en la pantalla de El Trece, puntualmente durante la emisión del programa "La Mañana de Moria". Allí, el movilero encargado de cubrir los pormenores de la premiación salió al aire y no se guardó absolutamente nada sobre el detrás de escena de los protagonistas. Según el relato periodístico, a pesar de que los involucrados creyeron que se manejaban bajo un manto de total discreción, los movimientos de sábanas y los cambios de habitaciones quedaron expuestos ante terceros.
La dupla confió en que todo se mantendría blindado en el plano de lo privado, pero la información terminó colándose por los canales menos pensados. Sin ningún tipo de filtro, el cronista del ciclo de espectáculos se plantó frente al micrófono y lanzó una picante declaración de forma contundente: “Voy a decir absolutamente todo. No me van a callar; Fede Bal y Evelyn Botto fogoso, dentro y fuera de la ceremonia”.
A pesar de que, lógicamente, no se registraron imágenes ni filmaciones que logren convalidar de forma directa lo acontecido en el interior de los sectores más reservados y exclusivos del complejo, las declaraciones de quienes rondaban la zona bastaron para instalar el debate en la agenda de la farándula.
Lo que comenzó como un murmullo de pasillo se terminó convirtiendo, de este modo, en uno de los comentarios más picantes y comentados de todo el post ceremonia del Martín Fierro. Ahora, resta saber si alguno de los involucrados recogerá el guante para desmentir el fogoso trascendido o si optarán por llamarse a silencio.
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