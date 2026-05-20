Chascomús: salió a la luz un video que muestra el choque de Kevin Martínez
Previo a recibir la brutal golpiza, la moto en la que viajaba el adolescente había impactado brutalmente contra un auto. Las imágenes del accidente.
La investigación por la muerte de Kevin Martínez, el adolescente de 15 años que falleció en Chascomús, sumó en las últimas horas una prueba clave: un video de una cámara de seguridad que registró el momento exacto del choque entre la moto en la que viajaba la víctima y un auto.
Las imágenes, que comenzaron a circular durante las últimas horas, muestran el instante en el que la Honda XR 150 impacta de lleno contra un Ford Ka blanco en la esquina de Jacarandá y Julián Quintana. En la moto iban Kevin y otro adolescente de 17 años, mientras que el auto era conducido por María Antonella Saint Jean, de 25 años.
El hecho sucedió el pasado martes 12 de mayo y desde entonces generó una fuerte conmoción en la ciudad bonaerense. Tras el impacto, Kevin quedó tendido sobre el asfalto, gravemente herido.
La situación se volvió todavía más violenta minutos después del choque. Según quedó registrado en otros videos grabados por testigos, mientras Kevin estaba inmovilizado en una camilla a la espera de ser trasladado al hospital, un hombre identificado como Leandro Edgardo Marzzellino se acercó al adolescente, comenzó a golpearlo brutalmente en la cabeza y le pisó el cuello.
Mientras avanza la investigación judicial, el informe preliminar de autopsia confirmó que Kevin murió como consecuencia de una “fractura múltiple de cráneo”. Los peritos señalaron además que presentaba politraumatismos severos y una importante hemorragia interna en la zona torácica.
De acuerdo con los especialistas forenses, las lesiones craneales son compatibles con “el choque con o contra una superficie animada de velocidad y masa”, aunque la Justicia todavía intenta determinar si la muerte se produjo exclusivamente por el impacto con el auto o si los golpes posteriores tuvieron incidencia directa en el desenlace fatal.
Por el hecho, la conductora del Ford Ka quedó imputada por “homicidio culposo”. En paralelo, la Justicia también avanza contra Marzzellino, quien podría ser acusado por el delito de “lesiones”, luego de que se confirmara que atacó al adolescente cuando ya se encontraba sobre una camilla de la ambulancia.
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