Chascomús: salió a la luz un video que muestra el choque de Kevin Martínez

Kevin Martinez chascomus El linchamiento en Chascomús quedó registrado en un video

Mientras avanza la investigación judicial, el informe preliminar de autopsia confirmó que Kevin murió como consecuencia de una “fractura múltiple de cráneo”. Los peritos señalaron además que presentaba politraumatismos severos y una importante hemorragia interna en la zona torácica.

De acuerdo con los especialistas forenses, las lesiones craneales son compatibles con “el choque con o contra una superficie animada de velocidad y masa”, aunque la Justicia todavía intenta determinar si la muerte se produjo exclusivamente por el impacto con el auto o si los golpes posteriores tuvieron incidencia directa en el desenlace fatal.

Por el hecho, la conductora del Ford Ka quedó imputada por “homicidio culposo”. En paralelo, la Justicia también avanza contra Marzzellino, quien podría ser acusado por el delito de “lesiones”, luego de que se confirmara que atacó al adolescente cuando ya se encontraba sobre una camilla de la ambulancia.