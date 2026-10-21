Buenas noticias sobre la salud del papa León XIV: no necesitará más tratamientos
El Vaticano confirmó que el tumor pulmonar que le extirparon estaba localizado y que no deberá someterse a nuevas terapias oncológicas. ¿Viene a Argentina?
El papa León XIV recibió una noticia alentadora sobre su estado de salud. Los estudios realizados después de la operación a la que fue sometido en Roma confirmaron que el tumor maligno que tenía en el pulmón estaba localizado y que no necesitará tratamiento oncológico adicional. El nuevo parte médico del Vaticano renovó las expectativas por su recuperación y volvió a poner en el centro de la escena su posible visita a la Argentina.
La Santa Sede informó este miércoles 21 de octubre que los análisis histológicos y de biología molecular efectuados sobre el tejido extirpado permitieron completar la evaluación de la lesión. A partir de esos resultados, la evaluación oncológica determinó que no es necesario realizar nuevas terapias.
León XIV fue operado el 13 de octubre en el Policlínico Gemelli de Roma. Durante la intervención, los médicos le extirparon el lóbulo inferior del pulmón derecho tras confirmar un diagnóstico de adenocarcinoma pulmonar. La cirugía se desarrolló sin complicaciones y el Pontífice permaneció internado durante cinco días, hasta recibir el alta médica el sábado 17.
La noticia representa un avance favorable en su recuperación, ya que despeja la incertidumbre sobre la necesidad de tratamientos posteriores. Sin embargo, el Papa deberá continuar con una reincorporación progresiva a sus actividades habituales, de acuerdo con las indicaciones de su equipo médico.
Cómo sigue la recuperación del papa León XIV
Después de regresar al Vaticano, el Pontífice comenzó a retomar gradualmente sus compromisos públicos. El domingo presidió el rezo del Ángelus ante miles de fieles y agradeció las muestras de afecto que recibió durante su internación. "Gracias a los que rezaron por mí, iré reintegrándome gradualmente a mis tareas", expresó durante su aparición pública.
Este miércoles, además, volvió a participar de la audiencia general en la Plaza de San Pedro. Se trató de su primera audiencia pública semanal desde la cirugía pulmonar, una señal de que continúa recuperando su actividad de manera paulatina.
La evolución favorable y la ausencia de tratamientos oncológicos adicionales constituyen noticias alentadoras para el entorno del Pontífice. No obstante, el regreso pleno a su agenda dependerá de cómo avance su recuperación física durante las próximas semanas.
Qué se sabe del viaje del Papa a la Argentina
El estado de salud de León XIV también mantiene la atención puesta en su primera gira latinoamericana, prevista entre el 6 y el 17 de noviembre, con escalas en Uruguay, la Argentina y Perú.
En el caso argentino, el itinerario contempla actividades entre el 8 y el 11 de noviembre, con visitas previstas a Buenos Aires, Córdoba y Luján. La posibilidad de recibir al Papa genera expectativa entre las autoridades eclesiásticas y gubernamentales, que continúan trabajando sobre la organización del recorrido.
Días atrás, Stefano Margaritora, el cirujano que encabezó la operación, había señalado que no encontraba impedimentos clínicos para que el Pontífice afrontara el viaje. Sin embargo, esa evaluación médica favorable no equivale por sí sola a una confirmación definitiva de la visita.
La gira contempla numerosos traslados y una agenda exigente, por lo que la decisión final deberá contemplar la evolución del Papa y las recomendaciones médicas correspondientes.
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