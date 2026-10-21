Buenas noticias sobre la salud del papa León XIV: no necesitará más tratamientos

Este miércoles, además, volvió a participar de la audiencia general en la Plaza de San Pedro. Se trató de su primera audiencia pública semanal desde la cirugía pulmonar, una señal de que continúa recuperando su actividad de manera paulatina.

La evolución favorable y la ausencia de tratamientos oncológicos adicionales constituyen noticias alentadoras para el entorno del Pontífice. No obstante, el regreso pleno a su agenda dependerá de cómo avance su recuperación física durante las próximas semanas.

Qué se sabe del viaje del Papa a la Argentina

El estado de salud de León XIV también mantiene la atención puesta en su primera gira latinoamericana, prevista entre el 6 y el 17 de noviembre, con escalas en Uruguay, la Argentina y Perú.

En el caso argentino, el itinerario contempla actividades entre el 8 y el 11 de noviembre, con visitas previstas a Buenos Aires, Córdoba y Luján. La posibilidad de recibir al Papa genera expectativa entre las autoridades eclesiásticas y gubernamentales, que continúan trabajando sobre la organización del recorrido.

Días atrás, Stefano Margaritora, el cirujano que encabezó la operación, había señalado que no encontraba impedimentos clínicos para que el Pontífice afrontara el viaje. Sin embargo, esa evaluación médica favorable no equivale por sí sola a una confirmación definitiva de la visita.

La gira contempla numerosos traslados y una agenda exigente, por lo que la decisión final deberá contemplar la evolución del Papa y las recomendaciones médicas correspondientes.