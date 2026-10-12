Compró una casa en España por 9.000 euros y hubo sorpresa: la reforma del tejado costó más que la propiedad

La propiedad, de dos plantas y patio, llevaba más de tres décadas abandonada. Aunque no era la casa familiar, el vínculo emocional con el municipio, donde pasó los veranos de su infancia, motivó la decisión. Aprovechando el mal estado del inmueble y comparando precios con otra finca de la zona, Irene negoció una rebaja desde los 5.000 euros iniciales hasta cerrar la compra en 9.000, una cifra que le evitó recurrir a una hipoteca. Disponer de fibra óptica para teletrabajar fue el requisito clave para dar el salto.