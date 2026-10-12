Compró una casa en España por 9.000 euros y hubo sorpresa: la reforma del tejado costó más que la propiedad
Una joven llamada Irene Vila compró la casa que era de su abuela por una suma irrisoria. No obstante, las reformas le llevaron más dinero del pensado.
Adquirir una vivienda en España por un valor inferior al de un coche usado parece una utopía, salvo en las zonas más castigadas por la despoblación. Sin embargo, el verdadero reto no es comprarla, sino levantarla. Así lo experimenta Irene Vila, una psicóloga valenciana que decidió restaurar una antigua casa en Cuenca —el pueblo de su abuela materna— y documentar la odisea en Instagram.
Compró una casa en España por 9.000 euros y hubo sorpresa: la reforma del tejado costó más que la propiedad
La propiedad, de dos plantas y patio, llevaba más de tres décadas abandonada. Aunque no era la casa familiar, el vínculo emocional con el municipio, donde pasó los veranos de su infancia, motivó la decisión. Aprovechando el mal estado del inmueble y comparando precios con otra finca de la zona, Irene negoció una rebaja desde los 5.000 euros iniciales hasta cerrar la compra en 9.000, una cifra que le evitó recurrir a una hipoteca. Disponer de fibra óptica para teletrabajar fue el requisito clave para dar el salto.
La dura realidad del mercado rural apareció al iniciar la obra. El tejado, de cañizo y tejas en ruinas, requirió una reforma integral de casi 12.000 euros —3.000 euros más que el costo del propio inmueble—. En zonas de montaña expuestas a heladas y nieve, reparar una cubierta exige desmantelar la estructura, retirar escombros, instalar aislamiento térmico e impermeabilizar. A esto se suma el sobrecosto logístico de transportar materiales a un pueblo aislado y la escasez de mano de obra local, un factor que encarece los presupuestos y retrasa los tiempos de ejecución.
De todos modos, la joven decidió emprender las reformas, a pesar de las circunstancias adversas. Lo cierto es que documentó cada día de reforma en su cuenta de Instagram y no tardó en volverse viral. Hoy, miles de personas siguen de cerca cómo Irene lleva a cabo su cometido.
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