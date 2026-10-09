Caso Maricarmen: el Sindicato de Inquilinas de España prepara una querella por homicidio contra Urbagestión

Tras el fallecimiento de Maricarmen Abascal, la mujer de 87 años que se convirtió en un símbolo de la lucha contra los desahucios en España, el conflicto judicial da un nuevo giro. El Sindicato de Inquilinas prepara una querella por homicidio imprudente contra Urbagestión, la empresa propietaria de la vivienda ubicada en el barrio de Retiro, en Madrid.