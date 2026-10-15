Desde el Vaticano pusieron en suspenso el viaje del papa León XIV a la Argentina: "Si es necesario..."

De acuerdo con el informe firmado por el doctor Luigi Carbone y el profesor Stefano Margaritora, los estudios de control arrojaron parámetros normales:

Evolución pulmonar: La radiografía de tórax practicada evidenció una "buena recuperación del pulmón operado".

Autonomía: El Sumo Pontífice realizó sus actividades cotidianas de manera autónoma y completó una sesión de fisioterapia con movimientos motores completos.

Pese a los indicadores positivos del postoperatorio, el Vaticano insiste en mantener la prudencia a la espera del alta hospitalaria y de las evaluaciones definitivas sobre la viabilidad de la agenda internacional que mantiene en vilo a los fieles argentinos y al calendario de feriados nacionales y provinciales.