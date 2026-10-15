Desde el Vaticano pusieron en suspenso el viaje del papa León XIV a la Argentina: "Si es necesario..."
El secretario de Estado del Vaticano sostuvo este jueves que la visita del Sumo Pontífice al país "dependerá de cómo van las cosas".
La continuidad del viaje apostólico del papa León XIV a la Argentina —previsto inicialmente entre el 8 y el 11 de noviembre— quedó este jueves envuelta en un manto de cautela e incertidumbre, luego de que el secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin, advirtiera que la concreción de la gira dependerá de la evolución médica.
En declaraciones citadas por el diario italiano Corriere della Sera, la mano derecha del Papa se refirió al estado de salud del líder católico, quien permanece internado en el Hospital Gemelli de Roma tras haber sido operado el pasado 13 de octubre por la extirpación de un nódulo pulmonar:
"Dependerá de cómo van las cosas. El Papa aún no se ha pronunciado sobre este tema y debemos esperar, primero que todo, que vuelva del hospital y después, en base a lo que digan los médicos, si podrá afrontar un viaje tan largo y comprometido como el que se prevé en América Latina", señaló Parolin.
El cardenal reconoció su preocupación y la centralidad del criterio facultativo: "Sigo preocupado, pero confío en los médicos. Si es necesario reorganizará el pontificado. Van apenas dos días desde su internación. No podemos hacer previsiones".
El parte médico del papa León XIV: evolución favorable pero con prudencia
En paralelo a las declaraciones de la cúpula vaticana, la Oficina de Prensa de la Santa Sede difundió el parte médico correspondiente al tercer día de internación del Santo Padre en el hospital romano.
De acuerdo con el informe firmado por el doctor Luigi Carbone y el profesor Stefano Margaritora, los estudios de control arrojaron parámetros normales:
-
Evolución pulmonar: La radiografía de tórax practicada evidenció una "buena recuperación del pulmón operado".
Autonomía: El Sumo Pontífice realizó sus actividades cotidianas de manera autónoma y completó una sesión de fisioterapia con movimientos motores completos.
Pese a los indicadores positivos del postoperatorio, el Vaticano insiste en mantener la prudencia a la espera del alta hospitalaria y de las evaluaciones definitivas sobre la viabilidad de la agenda internacional que mantiene en vilo a los fieles argentinos y al calendario de feriados nacionales y provinciales.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario