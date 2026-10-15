Javier Milei firmó el DNU que activa un fin de semana largo de cuatro días, pero hay dudas sobre su aplicación

A nivel nacional (sábado 7 al lunes 9 de noviembre): Para todo el territorio argentino, el cese de actividades fijado para el lunes 9 de noviembre dará lugar a un fin de semana largo de tres días consecutivos, pensado para favorecer el movimiento turístico y la logística de los fieles.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Córdoba (sábado 7 al martes 10 de noviembre): Tanto en CABA como en la provincia de Córdoba se sumará un feriado local el martes 10, configurando un fin de semana extralargo de cuatro días de descanso. La medida acompaña las actividades masivas previstas en la capital cordobesa y los actos juveniles en territorio porteño.