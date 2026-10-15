Javier Milei firmó el DNU que activa un fin de semana largo de cuatro días, pero hay dudas sobre su aplicación
El Gobierno hizo oficial el calendario de feriados de noviembre, con la posibilidad de un fin de semana largo de hasta cuatro días. ¿Pueden suspenderse?
La confirmación del esquema de feriados nacionales y provinciales en ocasión de la histórica visita del papa León XIV a la Argentina reordenará la logística de los actos masivos y generará un profundo impacto en el calendario de descanso de los argentinos, con la posibilidad de un fin de semana largo de hasta cuatro días, en algunos casos.
Sin embargo, la reciente intervención quirúrgica del Pontífice en Roma encendió todas las alarmas y sumó un fuerte ingrediente de incertidumbre sobre la concreción del viaje y la eventual reprogramación de las jornadas no laborables.
Por el momento, el Gobierno Nacional y las autoridades eclesiásticas mantienen en pie la organización mientras monitorean la evolución médica del Santo Padre. De confirmarse el itinerario original previsto entre el 8 y el 11 de noviembre, el mapa de descansos quedará configurado según cada jurisdicción.
Feriados por el papa León XIV: cómo quedan los fines de semana largos, distrito por distrito
La disposición de los feriados depende del recorrido oficial que el líder de la Iglesia Católica realizará por el país:
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A nivel nacional (sábado 7 al lunes 9 de noviembre): Para todo el territorio argentino, el cese de actividades fijado para el lunes 9 de noviembre dará lugar a un fin de semana largo de tres días consecutivos, pensado para favorecer el movimiento turístico y la logística de los fieles.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Córdoba (sábado 7 al martes 10 de noviembre): Tanto en CABA como en la provincia de Córdoba se sumará un feriado local el martes 10, configurando un fin de semana extralargo de cuatro días de descanso. La medida acompaña las actividades masivas previstas en la capital cordobesa y los actos juveniles en territorio porteño.
Provincia de Buenos Aires (sábado 7 al lunes 9, más el miércoles 11 de noviembre): En suelo bonaerense, al feriado nacional del lunes se le acoplará un asueto provincial el miércoles 11, jornada en la que se concentrará el multitudinario cierre en la Basílica de Luján antes de la partida del Papa.
Mente en Roma y la mirada en los decretos: ¿qué pasa si se posterga la gira del papa León XIV?
El cuadro de salud de León XIV genera una lógica prudencia tanto en el sector turístico como en el plano corporativo. Desde la Casa Rosada indicaron que la vigencia de los días no laborables está atada al decreto presidencial expedido para el evento.
En caso de que el Vaticano disponga una postergación de la gira por razones médicas, el Ejecutivo evaluará la readecuación o el desplazamiento de las fechas de descanso de acuerdo con la evolución del cuadro del Pontífice y las nuevas definiciones oficiales.
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