Donald Trump propone demoler la sala de prensa de la Casa Blanca para construir una pileta cubierta
El presidente estadounidense deslizó un polémico proyecto para eliminar el histórico espacio de conferencias y reemplazarlo por instalaciones recreativas.
La relación entre Donald Trump y los medios de comunicación tradicionales volvió a sumar un capítulo insólito y de alto voltaje político. En medio de su gestión y sus habituales cruces con la prensa acreditada, el presidente estadounidense dejó trascender un drástico proyecto de remodelación para la Casa Blanca que incluye la demolición definitiva de la icónica sala de conferencias James S. Brady para transformarla en una pileta cubierta y, en una reunión privada, dijo que desea que esa obra sea su “último legado”, según informó el diario The New York Times.
La idea, comentada en círculos cercanos al mandatario y filtrada a la prensa internacional, generó inmediato revuelo en Washington. La histórica sala de prensa, un emblema donde se desarrollaron los anuncios más trascendentales de la política estadounidense durante décadas, quedaría completamente borrada del mapa arquitectónico de la sede presidencial si el proyecto avanza, en lo que representa un nuevo y contundente gesto de hostilidad hacia la labor periodística.
Un conflicto histórico con los medios
El anuncio informal no hizo más que reavivar la tensa relación que el mandatario republicano mantiene con los grandes medios de comunicación. Las conferencias de prensa en el recinto presidencial han sido históricamente el escenario de fuertes cruces verbales, descalificaciones cruzadas y tensiones permanentes entre la administración y los cronistas de las principales cadenas y periódicos internacionales.
La propuesta de reemplazar las gradas y los atriles por un espacio de relajación y esparcimiento acuático cayó como un verdadero baldazo de agua fría en las asociaciones de corresponsales, que repudiaron de inmediato la iniciativa. Mientras el debate escala en el ámbito público, la propuesta vuelve a tensar la cuerda entre la Casa Blanca y la prensa acreditada.
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