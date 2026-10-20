Donald Trump propone demoler la sala de prensa de la Casa Blanca para construir una pileta cubierta

La relación entre Donald Trump y los medios de comunicación tradicionales volvió a sumar un capítulo insólito y de alto voltaje político. En medio de su gestión y sus habituales cruces con la prensa acreditada, el presidente estadounidense dejó trascender un drástico proyecto de remodelación para la Casa Blanca que incluye la demolición definitiva de la icónica sala de conferencias James S. Brady para transformarla en una pileta cubierta y, en una reunión privada, dijo que desea que esa obra sea su “último legado”, según informó el diario The New York Times.