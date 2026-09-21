Medios y cadenas de televisión demandaron a Donald Trump por prohibirles el ingreso a la Casa Blanca
CNN, MS NOW y Politico denunciaron una violación a la libertad de prensa ante la Justicia federal de Estados Unidos.
Medios de comunicación demandaron al presidente Donald Trump de impedirles el acceso a la Casa Blanca, al considerar que vulnera la libertad de prensa protegida por la Primera Enmienda de la Constitución.
La presentación judicial fue realizada por CNN, MS NOW y Politico ante un tribunal federal del Distrito de Columbia, en Washington, luego de que la Casa Blanca revocara las credenciales de los periodistas de las tres organizaciones. En el escrito, los medios denunciaron que la decisión se tomó sin notificación previa ni un procedimiento que les permitiera defenderse.
Las empresas periodísticas afirmaron que buscan "defender el principio de que el gobierno no decide lo que la prensa informa o publica" y advirtieron sobre el impacto que la medida podría tener en el derecho de la ciudadanía a acceder a información independiente.
Las cadenas televisivas suspendieron la cobertura conjunta
En solidaridad con los medios afectados, las principales cadenas de televisión estadounidenses anunciaron la suspensión de la cobertura conjunta de las actividades presidenciales.
CBS, ABC, NBC y Fox News resolvieron no participar en el sistema conocido como pool de prensa, mediante el cual las cadenas se turnan para cubrir los actos del presidente y comparten posteriormente el material con otras organizaciones periodísticas.
La decisión se tomó luego de que el Gobierno estadounidense impidiera que CNN cumpliera con las tareas que tenía asignadas dentro de ese esquema. Este lunes, la cadena debía cubrir el viaje de Trump a Nueva York para participar de la Asamblea General de las Naciones Unidas.
"El grupo de televisión no cubrirá los actos designados para el pool del presidente", comunicó Bryan Boughton, jefe de la delegación de Fox News en Washington y presidente del consorcio televisivo. Además aclaró que no se establecería un grupo de reemplazo, aunque el resto de la cobertura conjunta continuaría con normalidad.
El caso quedó en manos de un juez designado por Trump
El expediente fue asignado al juez federal Timothy J. Kelly, quien fue nombrado por el presidente estadounidense en 2017. En 2018, el magistrado falló a favor de CNN en un caso relacionado con la decisión de la Casa Blanca de retirar la acreditación a uno de sus periodistas, Jim Acosta.
En aquella oportunidad, Kelly ordenó restablecer la credencial del reportero tras considerar que se habían vulnerado sus derechos al debido proceso.
La nueva demanda sostiene que el veto a CNN, MS NOW y Politico no cumplió con los requisitos constitucionales y que la decisión estuvo vinculada con el contenido de sus coberturas periodísticas.
Donald Trump defendió la medida y acusó a los medios de difundir "fake news"
El presidente respondió a la demanda a través de su red social Truth Social, donde negó que la Casa Blanca estuviera atacando la libertad de prensa y cuestionó el trabajo de los medios sancionados.
"La Casa Blanca no está llevando adelante un ataque contra la prensa libre, algo que valoro profundamente. Está llevando adelante un ataque contra las NOTICIAS FALSAS, algo que ha crecido como un cáncer en nuestros queridos Estados Unidos de América", escribió.
Trump también calificó la cobertura de esos medios como "corrupta, deliberada, generalizada" y sostuvo que representa una amenaza para la seguridad nacional.
El vicepresidente JD Vance respaldó la decisión y afirmó que se trata de una cuestión de "equidad básica" que no vulnera la libertad de expresión.
"Pueden seguir informando. Siguen teniendo acceso a la libertad de expresión. Simplemente ya no van a tener una oficina en la Casa Blanca, y creo que es totalmente apropiado; a menos, por supuesto, que empiecen a comportarse como verdaderas organizaciones de noticias", sostuvo.
Por su parte, la presidenta de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, Jacqui Heinrich, reclamó que se restablezca de inmediato el acceso de los periodistas y advirtió que un criterio utilizado para excluir a un medio por su cobertura podría aplicarse en el futuro a cualquier otra organización periodística.
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