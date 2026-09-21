Medios y cadenas de televisión demandaron a Donald Trump por prohibirles el ingreso a la Casa Blanca

La decisión se tomó luego de que el Gobierno estadounidense impidiera que CNN cumpliera con las tareas que tenía asignadas dentro de ese esquema. Este lunes, la cadena debía cubrir el viaje de Trump a Nueva York para participar de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

"El grupo de televisión no cubrirá los actos designados para el pool del presidente", comunicó Bryan Boughton, jefe de la delegación de Fox News en Washington y presidente del consorcio televisivo. Además aclaró que no se establecería un grupo de reemplazo, aunque el resto de la cobertura conjunta continuaría con normalidad.

CNN no puede entrar a la Casa Blanca

El caso quedó en manos de un juez designado por Trump

El expediente fue asignado al juez federal Timothy J. Kelly, quien fue nombrado por el presidente estadounidense en 2017. En 2018, el magistrado falló a favor de CNN en un caso relacionado con la decisión de la Casa Blanca de retirar la acreditación a uno de sus periodistas, Jim Acosta.

En aquella oportunidad, Kelly ordenó restablecer la credencial del reportero tras considerar que se habían vulnerado sus derechos al debido proceso.

La nueva demanda sostiene que el veto a CNN, MS NOW y Politico no cumplió con los requisitos constitucionales y que la decisión estuvo vinculada con el contenido de sus coberturas periodísticas.

Donald Trump defendió la medida y acusó a los medios de difundir "fake news"

El presidente respondió a la demanda a través de su red social Truth Social, donde negó que la Casa Blanca estuviera atacando la libertad de prensa y cuestionó el trabajo de los medios sancionados.

"La Casa Blanca no está llevando adelante un ataque contra la prensa libre, algo que valoro profundamente. Está llevando adelante un ataque contra las NOTICIAS FALSAS, algo que ha crecido como un cáncer en nuestros queridos Estados Unidos de América", escribió.

Trump también calificó la cobertura de esos medios como "corrupta, deliberada, generalizada" y sostuvo que representa una amenaza para la seguridad nacional.

El vicepresidente JD Vance respaldó la decisión y afirmó que se trata de una cuestión de "equidad básica" que no vulnera la libertad de expresión.

"Pueden seguir informando. Siguen teniendo acceso a la libertad de expresión. Simplemente ya no van a tener una oficina en la Casa Blanca, y creo que es totalmente apropiado; a menos, por supuesto, que empiecen a comportarse como verdaderas organizaciones de noticias", sostuvo.

Por su parte, la presidenta de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, Jacqui Heinrich, reclamó que se restablezca de inmediato el acceso de los periodistas y advirtió que un criterio utilizado para excluir a un medio por su cobertura podría aplicarse en el futuro a cualquier otra organización periodística.