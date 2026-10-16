El Vaticano informó que el papa León XIV dirigirá el Ángelus del domingo próximo
Tras su favorable recuperación en el hospital Gemelli, el papa León XIV reaparecerá públicamente este domingo para dirigir la oración tradicional del Ángelus.
Tras su reciente intervención quirúrgica, la evolución de la salud del papa León XIV mantiene un pronóstico sumamente favorable. El Vaticano confirmó oficialmente que el sumo pontífice retomará sus compromisos pastorales este domingo, cuando dirija la tradicional oración del Ángelus ante los fieles desde su internación en Roma.
La recuperación del papa León XIV en el Policlínico Gemelli
De acuerdo con el último comunicado emitido por la Oficina de Prensa de la Santa Sede, los nuevos análisis de sangre y la radiografía de tórax han ratificado la mejora constante de su estado general. Los reportes médicos detallan que las sesiones de fisioterapia respiratoria continúan con éxito y que la recuperación posoperatoria le permite realizar sus actividades cotidianas con total autonomía.
IMPORTANTE: De qué murió Fernando Confessore
Como muestra de su gran evolución clínica y vitalidad, durante el mediodía de este viernes el Santo Padre celebró la Santa Misa en una sala especialmente habilitada en la décima planta del hospital.
Durante la ceremonia, que contó con la presencia de miembros de la Gendarmería del Vaticano y profesionales sanitarios fuera de servicio, el Papa distribuyó personalmente la comunión y dedicó su homilía a agradecer profundamente a los médicos, enfermeros y auxiliares por el trabajo diario que realizan cuidando a los enfermos en su fragilidad.
Temas
Te puede interesar
Dejá tu comentario