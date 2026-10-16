El Vaticano informó que el papa León XIV dirigirá el Ángelus del domingo próximo

La recuperación del papa León XIV en el Policlínico Gemelli

El Vaticano publicó la primera foto del papa León XIV tras la operación del tumor maligno de pulmón

De acuerdo con el último comunicado emitido por la Oficina de Prensa de la Santa Sede, los nuevos análisis de sangre y la radiografía de tórax han ratificado la mejora constante de su estado general. Los reportes médicos detallan que las sesiones de fisioterapia respiratoria continúan con éxito y que la recuperación posoperatoria le permite realizar sus actividades cotidianas con total autonomía.