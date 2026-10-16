Parte médico del papa León XIV: "Mejora constante en su estado general"
El Vaticano difundió un nuevo parte médico del papa León XIV. Los estudios confirmaron una mejora constante y ya realiza actividades de forma independiente.
En su cuarto día de internación, la Santa Sede publicó una actualización sobre la salud del papa León XIV tras su reciente intervención quirúrgica. Según informaron los especialistas del Policlínico Gemelli, los nuevos chequeos arrojaron resultados muy positivos que evidencian una franca recuperación del sumo pontífice.
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Qué dice el nuevo parte médico del papa León XIV
A través de un comunicado oficial difundido por la Oficina de Prensa de la Santa Sede, las autoridades de salud detallaron que el Santo Padre fue sometido a nuevas pruebas de sangre y a una radiografía de tórax durante la mañana. Los resultados obtenidos permitieron confirmar la "mejora constante en su estado general" tras la cirugía a la que fue sometido el pasado martes.
La rehabilitación y rutina del papa León XIV
El reporte también destacó el compromiso del pontífice con su tratamiento, confirmando que las sesiones de fisioterapia respiratoria han continuado según lo previsto. Gracias a esta evolución sumamente favorable en su cuadro postoperatorio, el Santo Padre ya se encuentra llevando a cabo sus "actividades diarias normales de manera completamente independiente", llevando gran tranquilidad a los fieles de todo el mundo que siguen de cerca su estado de salud.
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