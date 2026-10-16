Parte médico del papa León XIV: "Mejora constante en su estado general"

Qué dice el nuevo parte médico del papa León XIV

A través de un comunicado oficial difundido por la Oficina de Prensa de la Santa Sede, las autoridades de salud detallaron que el Santo Padre fue sometido a nuevas pruebas de sangre y a una radiografía de tórax durante la mañana. Los resultados obtenidos permitieron confirmar la "mejora constante en su estado general" tras la cirugía a la que fue sometido el pasado martes.