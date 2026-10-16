El Vaticano publicó la primera foto del papa León XIV tras la operación del tumor maligno de pulmón
La Santa Sede difundió la primera imagen del papa León XIV oficiando misa en el hospital Gemelli tras la extirpación de un adenocarcinoma pulmonar.
A pocos días de someterse a una compleja cirugía torácica, el papa León XIV reapareció públicamente. El Vaticano publicó este viernes 16 de octubre la primera fotografía del pontífice mientras celebraba la Santa Misa desde el Policlínico Gemelli, mostrando evidentes signos de una notable y constante recuperación médica.
La emotiva misa del papa León XIV en la décima planta del Gemelli
Tal como precisó la Oficina de Prensa de la Santa Sede y las cuentas oficiales de Vatican News, a las 12:00 horas de hoy el sumo pontífice ofició la ceremonia religiosa en una sala especialmente habilitada en la décima planta del centro médico romano.
Del emotivo encuentro participaron efectivos del Cuerpo de Gendarmería del Estado de la Ciudad del Vaticano y diversos miembros del personal médico y de enfermería que, en ese momento, se encontraban fuera de servicio.
Durante su homilía, el Papa aprovechó la ocasión para agradecer profundamente a todos los profesionales —médicos, enfermeros y auxiliares— por el trabajo que realizan cada día cuidando de los enfermos frente a su fragilidad y, muy especialmente, por la dedicación y todo lo que han hecho por él durante su internación.
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Cómo evoluciona el cuadro clínico del pontífice
En paralelo a la difusión de la esperada fotografía, el Vaticano brindó una nueva actualización sobre la evolución de su salud tras la extirpación del nódulo maligno:
- Estudios favorables: esta misma mañana, el Santo Padre se sometió a nuevos análisis de sangre y a una radiografía de tórax, cuyos resultados confirmaron la mejora constante de su estado general.
- Rehabilitación: los partes médicos detallaron que se han proseguido con éxito las sesiones de fisioterapia respiratoria.
- Independencia: la rápida recuperación posoperatoria ya le permite realizar sus actividades cotidianas normales con total autonomía.
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