Escala el conflicto entre Israel e Irán: intercambio de misiles y más muertos

En respuesta, el ejército israelí bombardeó objetivos en Teherán e Isfahán, incluyendo centros de mando, instalaciones energéticas y presuntas bases vinculadas al programa nuclear iraní. Fuentes militares aseguraron que los ataques fueron “quirúrgicos y proporcionales”, aunque desde Irán denunciaron que hubo múltiples víctimas civiles y daños en infraestructura clave.

Los enfrentamientos se producen tras el ataque israelí del viernes sobre instalaciones estratégicas en Irán, que dejaron como saldo la muerte de altos mandos militares y científicos nucleares. Desde entonces, el intercambio de ataques no cesó y crece la preocupación internacional por una escalada fuera de control.

Estados Unidos respaldó el derecho de Israel a defenderse, pero pidió a ambas partes “evitar una guerra total”. Francia, Alemania y el Reino Unido se pronunciaron en el mismo sentido, mientras que Rusia ofreció mediar para contener el conflicto.

La tensión en Medio Oriente se agrava en un contexto ya inestable, con conflictos activos en Gaza, Líbano y Siria. La posibilidad de que nuevos actores entren en la confrontación directa aumenta el riesgo de una crisis regional sin precedentes.

El duro testimonio de un argentino en Israel: "Vivimos con la mochila lista"

“Desde la madrugada del viernes, cuando sonó la primera alarma a las 3.30, no hemos podido retomar la rutina. Solo salimos para ir al supermercado o la farmacia. El resto del tiempo hay que estar en casa y cerca de un búnker”, relató Loam, un argentino que reside desde hace más de 30 años en Israel, en diálogo con Radio Rivadavia.

Y agregó: “Al sonar la alarma tenés menos de un minuto para guarecerte. Es parte de la vida acá, estamos acostumbrados, pero esta vez es diferente. No es un ataque de Hamas, es Irán directamente". Vale aclarar que cada ciudadano sabe dónde debe refugiarse, desde sótanos hasta estacionamientos o bunkers dispersos por las ciudades; actualmente, los edificios nuevos cuentan con una “habitación segura” construida con hormigón y acero.

“Hace tres días que no vamos a trabajar, no hay clases, no se puede ir a la playa. Vivimos pendientes de las alarmas. De día suele estar más tranquilo, pero a la noche comienzan los ataques. Uno se acuesta vestido, con la mochila lista y el pasaporte a mano”, detalló.

Al ser consultado por la "Cúpula de Hierro", así llaman al sistema de defensa de Israel, el argentino señaló: “Tiene una efectividad del 90 al 95%, pero si lanzan muchos al mismo tiempo, alguno puede caer. Además, se prioriza defender zonas pobladas. Si un misil va hacia un campo o una ruta, lo dejan caer. Pero si se dirige a un edificio, se lo intercepta”.

“Todo depende de la respuesta de ambos lados. Podría calmarse pronto o volverse un conflicto prolongado. Nadie lo sabe. Lo único seguro es que cuando suena la sirena, tenés que correr. Acá no hay margen para dudar. Estamos asustados, sí, pero también preparados. Esta sociedad está entrenada para defenderse. Eso da un poco de tranquilidad en medio de tanto ruido y tensión”, resaltó.