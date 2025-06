Increíble: el sobreviviente de la tragedia de Air India salió caminando del avión

Según reconstruyó el Hindustan Times, Vishwashkumar había viajado a la India para visitar a su familia. Se dirigía de regreso a Londres junto a su hermano, Ajay Kumar Ramesh, de 45 años, con quien había pasado unos días en la ciudad costera de Diu. Ambos abordaron el vuelo de Air India con destino al aeropuerto de Gatwick, en el Reino Unido.

En declaraciones al periódico Hindustan Times, Ramesh afirmó haber escuchado un "fuerte ruido" unos 30 segundos después del despegue. "Todo sucedió muy rápido", declaró, añadiendo que sufrió "lesiones por impacto" en el pecho, los ojos y los pies.

sobreviviente

"Cuando me levanté, había cuerpos a mi alrededor. Tenía miedo. Me levanté y corrí. Había restos del avión por todas partes. Alguien me agarró, me metió en una ambulancia y me llevó al hospital" relató.

Declaró a los medios indios que llevaba 20 años viviendo en Londres. Comentó que su hermano Ajay estaba sentado en una fila diferente del avión.

Imágenes compartidas en redes sociales mostraron a un hombre alejándose, cojeando del lugar del accidente y siendo conducido a los servicios de emergencia. Llevaba su celular en la mano. Y se lo veía aturdido por la multitud. Llevaba una remera blanca ensangrentada y la cara herida. Una ambulancia lo aguardaba.

Vishwashkumar vive desde hace dos décadas en Londres, donde también residen su esposa y su hijo. Las autoridades no han ofrecido un parte médico oficial sobre su estado, pero las imágenes indican que estaba consciente, con heridas visibles, y que logró moverse por sus propios medios tras el impacto.

El vuelo AI-171 transportaba a 230 pasajeros y 12 miembros de la tripulación. De los pasajeros, 169 eran ciudadanos indios, 53 británicos, siete portugueses y uno canadiense. La aeronave despegó a las 13:38 hora local del jueves desde el Aeropuerto Internacional Sardar Vallabhbhai Patel, pero se precipitó apenas 1,6 kilómetros después, sobre una zona urbana de la localidad de Meghaninagar, donde conviven viviendas, hospitales, mercados y calles estrechas.

Air India confirmó que colabora con las autoridades y que envió un equipo especial de apoyo a Ahmedabad. El CEO de la compañía, Campbell Wilson, expresó en un mensaje público el “profundo pesar” por la tragedia y aseguró que los esfuerzos están centrados en atender a los pasajeros, sus familias y los equipos de primera respuesta.