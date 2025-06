Las acciones de Boeing se desploman tras la tragedia de Air India

El vuelo AI-171 tenía como destino el Aeropuerto de Gatwick, en Londres. De los 242 ocupantes —230 pasajeros y 12 tripulantes—, 169 eran ciudadanos indios, 53 británicos, siete portugueses y un canadiense, según el comunicado de la aerolínea.

Boeing se encuentra así otra vez en la mira tras cosechar una fatídica lista de accidentes aéreos protagonizadas por sus aviones. Si bien el Dreamliner 787-8 no estaba vinculado a los accidentes fatales de 2018 y 2019- que involucraron al 737 MAX - la reciente tragedia en India siembra más sospechhas sobre la seguridad de los aviones de Boeing.

Recién la semana pasada la empresa estadounidense acordó pagar u$s1.100 millones para evitar juicios relacionados con aquellos dos accidentes aéreos que dejaron un saldo total de 346 víctimas fatales.

Este es el primer accidente fatal que se registra en un avión 787 de Boeing. Pese a que el modelo es considerado uno de los más seguros y avanzados en el mundo de la aviación, la tragedia provocó cierta desconfianza en el mercado.

Si bien las causas del accidente de Air India podrían ser ajenas a la fabricación o el funcionamiento del 787 de Boeing, las consecuencias económicas también golpearon a otras empresas como Spirit AeroSystems, proveedor de fuselajes y componentes estructurales, y GE Aerospace, fabricante de los motores que equipa al Dreamliner. Ambas retrocedieron cerca del 4% cada una.

