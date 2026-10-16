León XIV celebró una misa y agradeció mensajes de periodistas acreditados en el Vaticano

Según el reporte conocido en las últimas horas, “en su cuarto día en el hospital, los médicos del papa León XIV dicen que nuevas pruebas de sangre y una radiografía de tórax confirman la mejora constante en su estado general”.

“El Papa continúa con la fisioterapia respiratoria, y está llevando a cabo sus actividades diarias normales de manera completamente independiente mientras se recupera de la cirugía del martes”, añade el reporte oficial.

Además, se confirmó oficialmente que el Sumo Pontífice retomará sus compromisos pastorales y protocolares este domingo, cuando encabece la tradicional oración del Ángelus ante los fieles congregados en Roma.