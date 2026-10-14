Murió una nena de 12 años en Reino Unido tras consumir un batido contaminado y condenaron al responsable

Las conclusiones de la investigación reabrieron el debate sobre la rigurosidad en los protocolos de manipulación de alimentos e higiene en locales gastronómicos, así como la advertencia sobre alérgenos para evitar tragedias provocadas por la contaminación cruzada.

Condena judicial para el dueño de la cafetería

A raíz de una demanda promovida por el Ayuntamiento de Southwark, el comerciante Baris Yucel admitió su culpabilidad en seis faltas graves contra la seguridad alimentaria. Entre los cargos aceptados figuraban la omisión de advertencias sobre alérgenos, la falta de controles efectivos contra la contaminación cruzada y el despacho de productos que contenían ingredientes nocivos para personas con alergias.

La Justicia determinó sancionar al gastronómico con una multa de 18.000 libras esterlinas (unos 24.000 dólares) y la realización de 100 horas de trabajo comunitario.

En su alegato, la defensa remarcó que el magistrado sopesó que el hombre de 47 años carecía de antecedentes penales y sumaba 22 años de trayectoria intachable en la industria alimentaria. Asimismo, el abogado sostuvo que el acusado demostró arrepentimiento genuino, completó capacitaciones para reforzar sus protocolos sanitarios tras el episodio y ya se desvinculó de forma definitiva de la gestión del comercio.