la iniciativa busca crear un polo logístico central en el Atlántico Sur mientras el Reino Unido avanza con la cuestionada exploración petrolera en Sea Lion, el proyecto offshore que avanza a 220 kilómetros de Malvinas. De las 15 empresas que habían mostrado interés en el proceso, solo dos presentaron una propuesta formal, según consta en los documentos de la licitación.

Se trata de Concret Nor S.A. y Lemiro Pablo Pietroboni S.A., aunque ninguna de las dos ofertas se ubicó por debajo del presupuesto oficial de 189.321.118.168 pesos que había fijado la Armada Argentina como valor de referencia.

Concret Nor cotizó la obra en 191.956.199.991,25 pesos, un 1,4% por encima del presupuesto oficial. Lemiro Pablo Pietroboni, en cambio, presentó una propuesta de 210.333.576.695,30 pesos, un 11,1% superior al techo fijado por el Estado. La diferencia entre ambas ofertas supera los 18 mil millones de pesos. Las dos compañías ya resultaron adjudicatarias en otro de los grandes procesos licitatorios de este gobierno: ambas se quedaron con tramos de la privatización de la red vial nacional.

Con las ofertas ya presentadas, el proceso avanza hacia la etapa de evaluación técnica y económica, previa a una eventual adjudicación. El Gobierno había anticipado que el inicio efectivo de los trabajos está previsto para principios de 2027, con el objetivo de construir los primeros 240 metros del muelle en un plazo de 18 meses desde el comienzo de las obras. El cronograma plurianual proyectado hasta 2029 depende, en su segundo tramo, de los fondos que el Gobierno incluyó en el proyecto de Presupuesto 2027, todavía en discusión en el Congreso.

La Base Naval Integrada es un plan que data desde 1990 y que tuvo su inicio formal recién en 2022 durante el gobierno de Alberto Fernández. Tras un magro avance de apenas un 9% en las tareas preliminares, Milei congeló las obras apenas desembarcó en la Casa Rosada.