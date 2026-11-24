Qué es Sea Lion, el proyecto mencionado por Milei que busca extraer petróleo de las Islas Malvinas

La Base Naval Integrada es un plan que data desde 1990 y que tuvo su inicio formal recién en 2022 durante el gobierno de Alberto Fernández. Tras un magro avance de apenas un 9% en las tareas preliminares, Milei congeló las obras apenas desembarcó en la Casa Rosada.

Disputa por Malvinas

Sea Lion fue descubierto en 2010 y atravesó años de demoras y cambios en su estructura societaria antes de llegar a esta instancia. El proyecto demandará una inversión estimada en 1.800 millones de dólares y, pese a las sanciones argentinas, el consorcio no frenó su avance: Rockhopper conserva el 35% de la participación y Navitas, la operadora israelí, el 65% restante.

El 4 de septiembre, Milei reafirmó la soberanía argentina sobre las islas, anticipó sanciones contra las compañías que avanzan con Sea Lion y presentó la futura Base Naval Integrada como una herramienta para “convertir a la Argentina en un polo logístico central del Atlántico Sur y fortalecer nuestra proyección geopolítica en una región estratégica para el futuro del país”. Ese mismo día firmó el Decreto de Necesidad y Urgencia 867/2026, que reasignó recursos del Ministerio de Defensa para reiniciar la obra que su mismo gobierno había frenado.

Puerto Argetnino, Islas Malvinas

La semana en que se abrieron los sobres con las ofertas en Ushuaia también sumó novedades en el frente de Sea Lion. Rockhopper Exploration informó ante la Bolsa de Londres que dos de sus contratistas, uno inglés y otro israelí, desistieron de participar en el proyecto por temor a conflictos legales y comerciales derivados de las sanciones argentinas. A eso se agrega que el astillero Seatrium, con sede en Singapur, evalúa cancelar el contrato para modernizar el buque Aoka Mizu, una unidad considerada central para las tareas de extracción y almacenamiento de crudo del yacimiento.

La resolución del Tribunal Internacional del Derecho del Mar, con sede en Hamburgo, está prevista para el sábado 28 de noviembre. El tribunal deberá expedirse sobre el pedido de medidas cautelares que la delegación argentina presentó con el objetivo de frenar el avance del proyecto Sea Lion mientras se resuelve el arbitraje de fondo contra el Reino Unido, un proceso que podría extenderse durante años.