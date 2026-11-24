Malvinas: en medio de la tensión con Londres, dos empresas pujan por construir la Base Naval Integrada
Avanza el proyecto que Javier Milei frenó apenas asumió la presidencia y que ahora reflotó al calor del renovado reclamo por la soberanía de Malvinas.
Dos empresas presentaron sus propuestas para quedarse con el pliego de construcción del muelle militar de la Base Naval Integrada de Ushuaia, la obra que el gobierno de Javier Milei reflotó, (tras haberla frenado apenas asumió en el marco de su plan de ajuste) en medio de la renovada tensión con el Reino Unido en la disputa por la soberanía de las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y espacios marítimos circundantes.
la iniciativa busca crear un polo logístico central en el Atlántico Sur mientras el Reino Unido avanza con la cuestionada exploración petrolera en Sea Lion, el proyecto offshore que avanza a 220 kilómetros de Malvinas. De las 15 empresas que habían mostrado interés en el proceso, solo dos presentaron una propuesta formal, según consta en los documentos de la licitación.
Se trata de Concret Nor S.A. y Lemiro Pablo Pietroboni S.A., aunque ninguna de las dos ofertas se ubicó por debajo del presupuesto oficial de 189.321.118.168 pesos que había fijado la Armada Argentina como valor de referencia.
Concret Nor cotizó la obra en 191.956.199.991,25 pesos, un 1,4% por encima del presupuesto oficial. Lemiro Pablo Pietroboni, en cambio, presentó una propuesta de 210.333.576.695,30 pesos, un 11,1% superior al techo fijado por el Estado. La diferencia entre ambas ofertas supera los 18 mil millones de pesos. Las dos compañías ya resultaron adjudicatarias en otro de los grandes procesos licitatorios de este gobierno: ambas se quedaron con tramos de la privatización de la red vial nacional.
Con las ofertas ya presentadas, el proceso avanza hacia la etapa de evaluación técnica y económica, previa a una eventual adjudicación. El Gobierno había anticipado que el inicio efectivo de los trabajos está previsto para principios de 2027, con el objetivo de construir los primeros 240 metros del muelle en un plazo de 18 meses desde el comienzo de las obras. El cronograma plurianual proyectado hasta 2029 depende, en su segundo tramo, de los fondos que el Gobierno incluyó en el proyecto de Presupuesto 2027, todavía en discusión en el Congreso.
La Base Naval Integrada es un plan que data desde 1990 y que tuvo su inicio formal recién en 2022 durante el gobierno de Alberto Fernández. Tras un magro avance de apenas un 9% en las tareas preliminares, Milei congeló las obras apenas desembarcó en la Casa Rosada.
Disputa por Malvinas
Sea Lion fue descubierto en 2010 y atravesó años de demoras y cambios en su estructura societaria antes de llegar a esta instancia. El proyecto demandará una inversión estimada en 1.800 millones de dólares y, pese a las sanciones argentinas, el consorcio no frenó su avance: Rockhopper conserva el 35% de la participación y Navitas, la operadora israelí, el 65% restante.
El 4 de septiembre, Milei reafirmó la soberanía argentina sobre las islas, anticipó sanciones contra las compañías que avanzan con Sea Lion y presentó la futura Base Naval Integrada como una herramienta para “convertir a la Argentina en un polo logístico central del Atlántico Sur y fortalecer nuestra proyección geopolítica en una región estratégica para el futuro del país”. Ese mismo día firmó el Decreto de Necesidad y Urgencia 867/2026, que reasignó recursos del Ministerio de Defensa para reiniciar la obra que su mismo gobierno había frenado.
La semana en que se abrieron los sobres con las ofertas en Ushuaia también sumó novedades en el frente de Sea Lion. Rockhopper Exploration informó ante la Bolsa de Londres que dos de sus contratistas, uno inglés y otro israelí, desistieron de participar en el proyecto por temor a conflictos legales y comerciales derivados de las sanciones argentinas. A eso se agrega que el astillero Seatrium, con sede en Singapur, evalúa cancelar el contrato para modernizar el buque Aoka Mizu, una unidad considerada central para las tareas de extracción y almacenamiento de crudo del yacimiento.
La resolución del Tribunal Internacional del Derecho del Mar, con sede en Hamburgo, está prevista para el sábado 28 de noviembre. El tribunal deberá expedirse sobre el pedido de medidas cautelares que la delegación argentina presentó con el objetivo de frenar el avance del proyecto Sea Lion mientras se resuelve el arbitraje de fondo contra el Reino Unido, un proceso que podría extenderse durante años.
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