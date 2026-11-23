Reino Unido: una perra doberman alertó a tiempo una anomalía y salvó la vida de un bebé de 6 meses
Saraya fue, sin dudas, la heroína de Alexander, un bebé de seis meses que presentaba una grave arritmia y fue detectada, primeramente, por la perra.
La reacción persistente de una perra doberman pinscher en el condado de Somerset, Reino Unido, resultó clave para detectar a tiempo una arritmia severa en un bebé de seis meses. Tras acudir a la consulta médica, los profesionales diagnosticaron al pequeño con el síndrome de Wolff-Parkinson-White, una alteración cardíaca congénita que puede poner en riesgo la vida si no recibe atención oportuna, según informó el Somerset County Gazette.
Reino Unido: el cambio de conducta de la perra y el llanto del bebé
Saraya, una doberman pinscher, comenzó a mostrar una actitud poco habitual alrededor de Alexander, el hijo de Kim Reynolds, una mujer de 41 años domiciliada en Shepton Mallet. De acuerdo con el testimonio de Reynolds al Somerset County Gazette, el animal lo lamía de manera constante, le daba suaves toques con el hocico y dirigía la mirada hacia ella, además de angustiarse y emitir gemidos cada vez que alejaban al bebé del cuarto.
Pese a tener experiencia previa como exhidroterapeuta canina, Kim percibió de inmediato la novedad en la conducta de la perra, aunque en un principio no la vinculó con un cuadro clínico. Más tarde, durante una visita a casa de sus padres, el bebé empezó a llorar sin consuelo. “Este llanto se sentía diferente. Cuando se despertó de una siesta corta, gritaba y tenía una mirada de pánico en los ojos. Algo no estaba bien”, expresó la madre al periódico.
Al traer a la memoria lo que había hecho Saraya, decidió trasladar al lactante a la guardia del Hospital Royal Bournemouth. “Ella no es una perra de asistencia entrenada, pero trataba de decirnos que Alexander necesitaba ayuda. Estaré agradecida por siempre”, sostuvo Reynolds.
Frecuencia cardíaca crítica e internación
En el hospital, los equipos de salud constataron que el bebé tenía 280 latidos por minuto, una cifra alarmante a cualquier edad y especialmente crítica en un lactante. El cuadro se correspondía con el síndrome de Wolff-Parkinson-White, una condición congénita presente en cerca de 1 de cada 1.000 recién nacidos que provoca episodios de aceleración extrema del ritmo cardíaco.
Según la explicación médica recibida por Kim, la afección surge por la presencia de tejido adicional en el corazón que desvía los impulsos eléctricos por circuitos anómalos hasta alterar su regulación natural. Los especialistas también diferenciaron dos modalidades del trastorno: la taquicardia supraventricular (TSV) transitoria, sin gravedad, y la TSV sostenida, que sí entraña riesgo; el niño presentaba esta última.
Para intentar frenar el episodio, el personal sanitario aplicó inmersiones en un recipiente con agua fría y hielo, maniobra que repitió sin lograr el resultado esperado. “El grito del bebé era horrible; es todo lo que escucho ahora. Los latidos no bajaron”, contó Reynolds al medio británico.
Tras tres aplicaciones de medicación por vía intravenosa, la frecuencia cardíaca volvió a la normalidad, y la familia pasó dos noches internada en el Hospital Poole, donde quedó ratificado el diagnóstico.
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