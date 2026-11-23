Según la explicación médica recibida por Kim, la afección surge por la presencia de tejido adicional en el corazón que desvía los impulsos eléctricos por circuitos anómalos hasta alterar su regulación natural. Los especialistas también diferenciaron dos modalidades del trastorno: la taquicardia supraventricular (TSV) transitoria, sin gravedad, y la TSV sostenida, que sí entraña riesgo; el niño presentaba esta última.

Para intentar frenar el episodio, el personal sanitario aplicó inmersiones en un recipiente con agua fría y hielo, maniobra que repitió sin lograr el resultado esperado. “El grito del bebé era horrible; es todo lo que escucho ahora. Los latidos no bajaron”, contó Reynolds al medio británico.

Tras tres aplicaciones de medicación por vía intravenosa, la frecuencia cardíaca volvió a la normalidad, y la familia pasó dos noches internada en el Hospital Poole, donde quedó ratificado el diagnóstico.