Video: el ataque racista de una modelo argentina a un policía en México

Totalmente enajenada, Pichel comenzó a insultar y descriminar al agente de tránsito a los gritos mientras se subía a su auto Mercedes Benz, que estaba mal estacionado.

“¡No me estés insultando pinche negro, no me estés insultando culero!”, lanzó la actriz y modelo argentina-mexicana contra el efectivo, que enseguida le respondió: “Hasta racista eres”.

Lejos de calmarse, Pichel se mostró cada vez más furiosa y siguió propiciando gritos: “¡Odio a los negros como tú, los odio por nacos (persona inculta)!”.

“Ya lárgate entonces”, atinó a decirle el policía. Ella, enfurecida, se subió a su auto y cerró la puerta con fuerza. Antes de retirarse del lugar, siguió: “¡Odio a los p... negros como tú, culeros, porque negros está bien, ¿pero culeros? Los odio! Maldito".

Lady racista: quién es la modelo argentina que insultó a un policía en México

Las imágenes se dieron a conocer este fin de semana y rápidamente se divulgaron en las redes sociales. Como en un primer momento no se conocía la identidad de la protagonista, los usuarios decidieron apodarla como “Lady Racista”.

Más tarde, la protagonista fue identificada como Ximena Pichel, de origen argentino. Medios mexicanos informaron que la mujer es actriz, modelo, participó en campañas publicitarias para marcas reconocidas y colaboró en novelas de la TV Azteca, como "Entre el amor y el deseo" (2010).

De acuerdo con información publicada por SDP Noticias, Ximena Pichel nació el 11 de septiembre de 1980 y actualmente tiene 44 años. Es madre de dos chicos.

Las autoridades de la Ciudad de México, mediante la Instancia Ejecutora del Sistema Integral de Derechos Humanos (IESIDH), condenaron el acto de discriminación.

"Condenamos los actos de racismo y discriminación registrados recientemente en la Ciudad de México, en los que una persona dirigió insultos racistas hacia un elemento de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. El racismo es una forma de violencia que vulnera la dignidad humana y atenta contra el principio de igualdad consagrado en el marco normativo nacional e internacional”, indicaron en un comunicado.