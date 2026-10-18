Reapareció el papa León XIV: "Gracias a todos los que han rezado por mí, he sentido su apoyo"
El Pontífice se asomó desde el Palacio Apostólico a saludar a los fieles tras recibir el alta médica. Confirmó que retomará gradualmente sus actividades.
Al término del rezo del Ángelus, el Pontífice, dado de alta ayer del Policlínico Gemelli tras la extirpación, el martes pasado, del lóbulo inferior del pulmón derecho debido a un adenocarcinoma, agradeció las oraciones que lo han apoyado y expresa su gratitud al personal del hospital. Luego se refirió a sus próximos compromisos: una vez superada esta delicada etapa, retomaré gradualmente mis actividades, siempre con la ayuda de Dios y de sus oraciones.
El cirujano de León XIV avala el viaje a Sudamérica: "No hay motivos clínicos para no realizarlo"
El profesor Stefano Margaritora, cirujano que operó a León XIV del pulmón el martes 13 de octubre, declaró en una entrevista concedida a los medios vaticanos que, desde el punto de vista médico, el Pontífice puede afrontar el exigente viaje a América Latina previsto del 6 al 17 de noviembre. "Diría que no hay motivos clínicos por los que no se pueda realizar este viaje", afirmó. Margaritora es catedrático de Cirugía Torácica en la Universidad Católica del Sagrado Corazón y director de la Unidad Operativa Compleja de Cirugía Torácica de la Fundación Policlínico Universitario Agostino Gemelli IRCCS.
Consultado sobre el estado de León XIV, el especialista señaló que, al momento del alta hospitalaria, el Papa presentaba condiciones clínicas absolutamente satisfactorias. Sus análisis de sangre resultaban completamente normales y la función cardíaca estaba en orden. La reexpansión del pulmón después de la intervención sigue los plazos previstos habitualmente. En términos generales, su estado es bueno. El Pontífice "ha sido un paciente ideal", agregó.
Respecto al descubrimiento del adenocarcinoma pulmonar, Margaritora explicó que fue absolutamente fortuito, como, por desgracia, sucede con frecuencia. Al realizarle unas pruebas rutinarias del abdomen, se descubrió en el tórax, en las bases pulmonares, una pequeña mancha. Esto resulta bastante normal, porque cuando se realizan pruebas radiológicas del abdomen, dado que el diafragma tiene una forma similar a la de un paracaídas, normalmente se visualizan las bases pulmonares. Pero, desde luego, si aquella pequeña mancha hubiera estado un poco más arriba, no se habría visto. El cirujano también confesó haber vivido "una emoción íntima que no consigo describir", aunque calificó la intervención como rutinaria. Aún se necesitan diez días para la recuperación completa.
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