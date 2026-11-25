En ese contexto, el servicio tendrá entre sus funciones promover instancias de capacitación para los agentes pastorales, facilitar el intercambio entre las comunidades y favorecer el diálogo con las instituciones que intervienen en el sistema penitenciario. La tarea no se limitará a las visitas religiosas, sino que también contempla el acompañamiento humano y social de quienes permanecen detenidos.

Jorge García Cuerva ya tenía una función vinculada a la pastoral carcelaria

El arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva

El nombramiento representa una ampliación de las responsabilidades que Jorge García Cuerva había asumido previamente por decisión del pontífice. El 6 de diciembre de 2025, León XIV lo había designado delegado papal ante la Comisión Internacional de Pastoral Penitenciaria Católica.

Ahora, el arzobispo porteño pasará a encabezar la coordinación del nuevo servicio durante un mandato de cinco años, en lugar de desempeñarse como representante ante aquella comisión.

La decisión se conoció luego de la reciente visita del papa León XIV a la Argentina, durante la cual el pontífice visitó la cárcel de Devoto y mantuvo un encuentro con presos. Ese acercamiento volvió a poner en primer plano la preocupación de la Iglesia por las condiciones de vida de quienes se encuentran en contextos de encierro.