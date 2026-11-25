El papa León XIV designó a Jorge García Cuerva para coordinar la Pastoral Penitenciaria mundial
El arzobispo de Buenos Aires estará al frente del nuevo organismo del Vaticano durante cinco años, con la misión de fortalecer el trabajo de la Iglesia en las cárceles.
El papa León XIV designó al arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, para conducir durante cinco años el nuevo Servicio de Animación Pastoral Penitenciaria, una estructura creada por el Vaticano para reorganizar y potenciar el acompañamiento de la Iglesia en las cárceles. El nombramiento se anunció este miércoles.
La decisión fue comunicada por la Oficina de Prensa de la Santa Sede, que también difundió el documento papal con el que se formalizó la creación de este espacio. La iniciativa apunta a establecer una red de trabajo que permita coordinar las actividades que se desarrollan en los establecimientos penitenciarios y fortalecer la presencia de las comunidades religiosas en esos ámbitos.
La nueva estructura dependerá del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral, una dependencia del Vaticano que tendrá a su cargo la supervisión de esta tarea. Entre las prioridades fijadas se encuentran el acompañamiento espiritual de los detenidos, la preparación de quienes trabajan en la pastoral carcelaria y la defensa de los derechos y la dignidad de las personas que atraviesan una situación de encierro.
La nueva estructura para el trabajo de la Iglesia en las cárceles
La creación del servicio también supone un cambio institucional: la Comisión Internacional de Pastoral Penitenciaria Católica (ICCPPC), que hasta ahora cumplía un papel central en la coordinación de estas actividades, dejará de funcionar y será reemplazada por el nuevo organismo.
La reorganización busca establecer una mayor conexión entre las conferencias episcopales y las distintas Iglesias locales, de modo que las experiencias y tareas desarrolladas en cada país puedan articularse dentro de una estrategia de alcance internacional.
En ese contexto, el servicio tendrá entre sus funciones promover instancias de capacitación para los agentes pastorales, facilitar el intercambio entre las comunidades y favorecer el diálogo con las instituciones que intervienen en el sistema penitenciario. La tarea no se limitará a las visitas religiosas, sino que también contempla el acompañamiento humano y social de quienes permanecen detenidos.
Jorge García Cuerva ya tenía una función vinculada a la pastoral carcelaria
El nombramiento representa una ampliación de las responsabilidades que Jorge García Cuerva había asumido previamente por decisión del pontífice. El 6 de diciembre de 2025, León XIV lo había designado delegado papal ante la Comisión Internacional de Pastoral Penitenciaria Católica.
Ahora, el arzobispo porteño pasará a encabezar la coordinación del nuevo servicio durante un mandato de cinco años, en lugar de desempeñarse como representante ante aquella comisión.
La decisión se conoció luego de la reciente visita del papa León XIV a la Argentina, durante la cual el pontífice visitó la cárcel de Devoto y mantuvo un encuentro con presos. Ese acercamiento volvió a poner en primer plano la preocupación de la Iglesia por las condiciones de vida de quienes se encuentran en contextos de encierro.
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