Uno de los celulares incautados fue identificado como el aparato utilizado para realizar la amenaza

Según el fallo, el imputado proporcionó voluntariamente la clave de desbloqueo y, al revisar el dispositivo, los investigadores encontraron registros de otras llamadas, pero no de la comunicación al 911. Para el magistrado, ese dato resultó relevante: consideró que la llamada habría sido borrada y cuestionó la explicación de Giles, quien durante su indagatoria negó haber realizado la comunicación y sostuvo que ese día estaba trabajando en una obra. También afirmó que sus compañeros conocían su contraseña y podían haber utilizado el teléfono.

El juez destacó que el número desde el cual se efectuó la amenaza estaba registrado a nombre del imputado y que, además, tenía asociada su cuenta personal de Mercado Pago. También valoró que el teléfono utilizado estaba en su poder al momento del allanamiento.

Un dato particular es que el análisis de voz realizado por la Policía Federal no permitió identificar al autor. El informe de Acústica Forense concluyó que la grabación era “no apta a los fines de comparación por su escasa duración temporal”. Sin embargo, el juez consideró que el resto de las pruebas reunidas resultaba suficiente para avanzar con el procesamiento.

En su resolución, sostuvo que la amenaza se realizó con la finalidad de “infundir temor público y aterrorizar a la población y en especial a sus feligreses”, en el contexto de la visita papal prevista entre el 8 y el 11 de noviembre.

Respecto de la libertad del acusado, el magistrado entendió que, aunque la escala penal de los delitos atribuidos supera los ocho años, no había elementos concretos para presumir que Giles pudiera fugarse o entorpecer la investigación. Por eso resolvió que podía continuar el proceso en libertad, bajo caución juratoria y con prohibición de salir de la Argentina. Finalmente, consideró concluida la etapa de instrucción y dispuso correr vista al fiscal para que se expida sobre la continuidad del proceso.