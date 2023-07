Rosalía rompió el silencio tras su inesperada ruptura con Rauw Alejandro

rosalia

Su hasta ahora pareja y prometido, Rauw Alejandro, emitía este miércoles un comunicado donde confirmaba su ruptura asegurando que: "Hace unos meses atrás Rosi y yo terminamos nuestro compromiso". Según sus propias palabras, su separación no es algo que se haya producido recientemente, como se había comentado, sino que fue hace ya varias semanas.

"Durante este espacio que me estoy tomando para asimilar todo esto, han surgido alegaciones públicas erróneas, y por el respeto que le tengo a ella, a nuestras familias y a todo lo que vivimos, no podría quedarme callado y continuar viendo como intentan destruir la historia más real de amor que Dios me ha permitido vivir", añadió el de Puerto Rico.