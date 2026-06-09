Encontraron sana y salva a la chica de 15 años que había desaparecido en Colonia Caroya

La feliz noticia fue comunicada oficialmente a través de las redes sociales por el funcionario, quien se encargó de llevar tranquilidad a la sociedad tras confirmar que la joven apareció sana y salva. Además, adelantó que la Fiscalía de Jesús María será la encargada de dar los pormenores y detalles correspondientes a la causa judicial en las próximas horas.