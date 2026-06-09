Encontraron sana y salva a la chica de 15 años que había desaparecido en Colonia Caroya
Tras una intensa búsqueda, confirmaron que la menor desaparecida en Colonia Caroya fue hallada sana y salva. La fiscalía de Córdoba brindará los detalles.
Tras varias horas de enorme incertidumbre y rastrillajes preventivos, las autoridades provinciales confirmaron este martes que la adolescente de 15 años que había desaparecido en Córdoba fue encontrada sana y salva. El importante operativo policial desplegado en Colonia Caroya y sus alrededores culminó de la mejor manera posible.
El exitoso operativo policial en Colonia Caroya
La feliz noticia fue comunicada oficialmente a través de las redes sociales por el funcionario, quien se encargó de llevar tranquilidad a la sociedad tras confirmar que la joven apareció sana y salva. Además, adelantó que la Fiscalía de Jesús María será la encargada de dar los pormenores y detalles correspondientes a la causa judicial en las próximas horas.
Asimismo, Quinteros aprovechó la oportunidad para destacar el enorme esfuerzo conjunto que permitió este gran desenlace: "Gracias a la Departamental Colón, Bomberos, DUAR, Bomberos Voluntarios de distintas localidades, Unidades Especiales, la DGIC a nuestra Policía y a toda la comunidad". De esta manera, finaliza con éxito la angustiante búsqueda iniciada el pasado domingo en la región.
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