Revelan la última foto que le sacaron a Indio Solari: fue tomada un día antes de morir

La decisión familiar y el operativo por Indio Solari

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Según trascendió recientemente, la difícil decisión de cremar al histórico líder rockero fue tomada de manera estrictamente íntima por su círculo familiar más cercano. Para poder llevar adelante el procedimiento, el juez de Garantías Jorge Rodríguez fue el funcionario encargado de firmar la autorización judicial correspondiente, permitiendo así dar cierre al doloroso proceso de duelo.

La llegada del cuerpo al partido bonaerense generó un inmenso y fuerte operativo policial en todos los accesos al cementerio municipal. Las fuerzas de seguridad locales establecieron un cerco perimetral riguroso con el objetivo de resguardar la privacidad de los familiares del artista y evitar cualquier tipo de desborde por parte de los fanáticos que continúan movilizados tras la triste noticia de su partida.