Revelan la última foto que le sacaron a Indio Solari: fue tomada un día antes de morir
Tras la muerte de Indio Solari, en las redes sociales comenzó a circular la última foto que Gastón Daus le tomó al ídolo del rock, el pasado jueves 4 de junio.
Más de un millón de personas despidió a Indio Solari durante el pasado domingo, en un emotivo adiós al ídolo del rock que conmovió al país entero. En el Polideportivo Gatica de Villa Domínico (Avellaneda), cada fanático tuvo la oportunidad de honrar la memoria del emblemático cantante y llorar su partida.
Tras horas de angustia y dolor, trascendió en redes sociales la última foto que le tomaron al músico que supo marcar el inicio y fin de una época, aunque su música perdurará en el tiempo. La postal lo muestra a Carlos Alberto Solari en el jardín de su casa en Parque Leloir, con lentes negros y ayudándose con un bastón.
La fotografía fue tomada por Gastón Daus, el pasado jueves 4 de junio, apenas un día antes de que la noticia de la muerte del Indio despertara con tristeza a todo el país.
Autorizan la cremación del cuerpo de Indio Solari tras un fuerte operativo en Lanús
Tras la multitudinaria despedida popular, los restos del músico Indio Solari fueron trasladados al cementerio municipal de Lanús para su disposición final. En las últimas horas, la Justicia provincial autorizó formalmente el pedido de su círculo íntimo para avanzar con la cremación del cuerpo bajo fuertes medidas de seguridad.
La decisión familiar y el operativo por Indio Solari
IMPORTANTE: Paro de colectivos en AMBA: cuándo podría ser la nueva medida de fuerza de UTA
Según trascendió recientemente, la difícil decisión de cremar al histórico líder rockero fue tomada de manera estrictamente íntima por su círculo familiar más cercano. Para poder llevar adelante el procedimiento, el juez de Garantías Jorge Rodríguez fue el funcionario encargado de firmar la autorización judicial correspondiente, permitiendo así dar cierre al doloroso proceso de duelo.
La llegada del cuerpo al partido bonaerense generó un inmenso y fuerte operativo policial en todos los accesos al cementerio municipal. Las fuerzas de seguridad locales establecieron un cerco perimetral riguroso con el objetivo de resguardar la privacidad de los familiares del artista y evitar cualquier tipo de desborde por parte de los fanáticos que continúan movilizados tras la triste noticia de su partida.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario