Brancatelli le preguntó a García Moritán si es legislador por ser el marido de Pampita

“¿Ponés las manos en el fuego de que Cristina no es corrupta?”, disparó el marido de Pampita. “Yo no pongo las manos en el fuego por nadie. Solamente por mi mismo. Igual creo que Cristina no es corrupta y que ha existido persecución feroz contra ella”, respondió el periodista que hacía campo de juego en Fútbol para Todos.