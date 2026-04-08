El cruce que no se vio: Leandro Paredes, Gary Medel y un encuentro especial tras el partido

Además, Úbeda remarcó que su rendimiento no es producto exclusivo de su calidad, sino también del esfuerzo de sus compañeros en el mediocampo. “No solamente hay una virtud de él, sino un trabajo sucio de los volantes y apoyos para que él encuentre espacios. El trabajo de Ascacíbar y Delgado en función de la movididad ayuda mucho para que él siempre esté de frente, su mejor virtud”, agregó.

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