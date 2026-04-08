El cruce que no se vio: Leandro Paredes, Gary Medel y un encuentro especial tras el partido
El capitán de Boca tuvo un breve pero significativo cara a cara con el chileno en la zona interna del estadio luego del triunfo en Santiago por la Copa Libertadores.
La victoria de Boca ante Universidad Católica en Chile dejó varias postales destacadas dentro del campo de juego, pero también regaló una escena que no se vio por televisión y que rápidamente llamó la atención una vez que trascendió. Luego del pitazo final en el Claro Arena, Leandro Paredes, una de las grandes figuras del encuentro, protagonizó un cruce especial con Gary Medel en los pasillos del estadio.
El mediocampista argentino, que fue determinante en el triunfo con su rendimiento y su gol, había sido elegido como el mejor jugador del partido. Tras cumplir con sus compromisos ante la prensa, se dirigía hacia los vestuarios cuando se encontró con el futbolista chileno, con quien mantiene una buena relación desde la etapa que compartieron en el club de la Ribera.
El encuentro fue breve, pero significativo. Ambos intercambiaron camisetas y compartieron algunas palabras en un clima cordial, lejos de la tensión que suele dejar un partido de Copa Libertadores. Medel, que hasta hace poco más de un año formaba parte del plantel xeneize, conserva vínculos con varios jugadores del equipo, lo que explica la naturalidad del momento.
Leandro Paredes, figura en Chile y líder total de Boca
Más allá de ese cruce, el partido volvió a ratificar la importancia de Paredes dentro del esquema de Claudio Úbeda. El volante campeón del mundo fue el eje del juego y tuvo incidencia directa en el resultado. Su capacidad para manejar los tiempos del partido y su precisión fueron claves para que Boca pudiera imponerse en un escenario complicado.
El propio entrenador destacó su labor en conferencia de prensa, subrayando tanto su talento individual como el trabajo colectivo que permitió potenciarlo. “Yo sabía que Universidad Católica iba a intentar ponerle presión a Paredes para que no saliera jugando libre. Hizo un partido extraordinario”, explicó el DT, marcando la relevancia del mediocampista en el funcionamiento del equipo.
Además, Úbeda remarcó que su rendimiento no es producto exclusivo de su calidad, sino también del esfuerzo de sus compañeros en el mediocampo. “No solamente hay una virtud de él, sino un trabajo sucio de los volantes y apoyos para que él encuentre espacios. El trabajo de Ascacíbar y Delgado en función de la movididad ayuda mucho para que él siempre esté de frente, su mejor virtud”, agregó.
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