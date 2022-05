Luis Novaresio dijo lo que más le dolió de la foto del gato con porno gay

"Me entró a vivir un gato por la ventana. Una veterinaria me explicó que ellos eligen dónde vivir, y entonces se quedó. Un día me puse a escribir en la computadora y les juro que el gato lee, entonces le saqué una foto con el celular... sin tener en cuenta que alguien iba a hacer zoom en mi pantalla, en la que había una página de porno gay. Hay que se jodido en la vida para hacer eso", indicó Novaresio.